Космічний апарат NASA успішно скинув на Землю зразки з астероїда Бенну

Космічний корабель NASA Osiris-REx успішно виконав своє завдання та скинув на Землю капсулу зі зразками каміння та пилу з астероїда Бенну.

Корабель завершив свою місію, яка тривала 7 років, повідомили у NASA.

"Космічний корабель NASA OSIRIS-REx виконав своє останнє завдання для цієї місії, випустивши свою капсулу зі зразками на Землю", – пишуть в космічному агентстві.

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За даними Bloomberg, як і планувалося, капсула доторкнулася до нашої планети в пустелі Юта, США.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago — NASA (@NASA) September 24, 2023

Команда NASA загорнула капсулу зі зразками астероїда у захисний мішок, вантажний контейнер та сітку, щоб її можна було доставити вертольотом у чисте приміщення на полігоні Дагвей.

Отримані зразки допоможуть вченим дослідити, як формувалися планети і як зародилося життя, а також покращити розуміння астероїдів, які можуть зіткнутися із Землею.

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The #OSIRISREx sample return capsule containing rock and dust collected in space from asteroid Bennu has arrived at temporary clean room in Utah. The 4.5-billion-year-old sample will soon head to @NASA_Johnson for curation and analysis. pic.twitter.com/Ke0PcDAKt0 — NASA (@NASA) September 24, 2023

За 20 хвилин після події космічний корабель запустив свої двигуни, щоб прямувати на нову місію до астероїда Апофіс, і отримав назву OSIRIS-APEX.

Це мозаїчне зображення астероїда Бенну складається з 12 зображень, отриманих 2 грудня 2018 космічним кораблем OSIRIS-REx з відстані 24 км. Фото: NASA

Капсулу відкриють не раніше 26 вересня, а контейнер усередині, що містить дорогоцінний зразок астероїда Бенну, буде знову підготовлений до транспортування. Потім матеріал буде завантажать на літак і доставлять до Космічного центру NASA імені Джонсона у Х'юстоні, штат Техас.

Після цього зразок розділять між різними науковими установами та світовими космічними агентствами. NASA збереже 70% зразка, де аналізуватиме його протягом наступних років. Ще 25% буде розділено між більш ніж 200 вченими в 35 різних установах.

4% буде передано Канадському космічному агентству, а ще 0,5% – Агентству аерокосмічних досліджень Японії. OSIRIS-REx – перша місія NASA, яка зібрала зразок астероїда, але у японського агентства за плечима дві такі місії.

Раніше ми розповідали детально, чим саме важлива ця місія з отримання зразків астероїда для людства.