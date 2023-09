Космічний апарат NASA успішно скинув на Землю зразки з астероїда Бенну

Космічний корабель NASA Osiris-REx успішно виконав своє завдання та скинув на Землю капсулу зі зразками каміння та пилу з астероїда Бенну.

Корабель завершив свою місію, яка тривала 7 років, повідомили у NASA.

"Космічний корабель NASA OSIRIS-REx виконав своє останнє завдання для цієї місії, випустивши свою капсулу зі зразками на Землю", – пишуть в космічному агентстві.

За даними Bloomberg, як і планувалося, капсула доторкнулася до нашої планети в пустелі Юта, США.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago