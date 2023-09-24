Космічний апарат NASA успішно скинув на Землю зразки з астероїда Бенну

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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24 вересня 2023

Космічний корабель NASA Osiris-REx успішно виконав своє завдання та скинув на Землю капсулу зі зразками каміння та пилу з астероїда Бенну.

Корабель завершив свою місію, яка тривала 7 років, повідомили у NASA.

"Космічний корабель NASA OSIRIS-REx виконав своє останнє завдання для цієї місії, випустивши свою капсулу зі зразками на Землю", – пишуть в космічному агентстві.

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За даними Bloomberg, як і планувалося, капсула доторкнулася до нашої планети в пустелі Юта, США.  

Команда NASA загорнула капсулу зі зразками астероїда у захисний мішок, вантажний контейнер та сітку, щоб її можна було доставити вертольотом у чисте приміщення на полігоні Дагвей.

Отримані зразки допоможуть вченим дослідити, як формувалися планети і як зародилося життя, а також покращити розуміння астероїдів, які можуть зіткнутися із Землею.

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За 20 хвилин після події космічний корабель запустив свої двигуни, щоб прямувати на нову місію до астероїда Апофіс, і отримав назву OSIRIS-APEX.

 Це мозаїчне зображення астероїда Бенну складається з 12 зображень, отриманих 2 грудня 2018 космічним кораблем OSIRIS-REx з відстані 24 км. Фото: NASA

Капсулу відкриють не раніше 26 вересня, а контейнер усередині, що містить дорогоцінний зразок астероїда Бенну, буде знову підготовлений до транспортування. Потім матеріал буде завантажать на літак і доставлять до Космічного центру NASA імені Джонсона у Х'юстоні, штат Техас.

Після цього зразок розділять між різними науковими установами та світовими космічними агентствами. NASA збереже 70% зразка, де аналізуватиме його протягом наступних років. Ще 25% буде розділено між більш ніж 200 вченими в 35 різних установах.

4% буде передано Канадському космічному агентству, а ще 0,5% – Агентству аерокосмічних досліджень Японії. OSIRIS-REx – перша місія NASA, яка зібрала зразок астероїда, але у японського агентства за плечима дві такі місії. 

Раніше ми розповідали детально, чим саме важлива ця місія з отримання зразків астероїда для людства

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