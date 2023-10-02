Нацбанк присвятив пам’ятні монети героїчним захисницям України

У Національному банку презентували нову пам'ятну моменту "Захисниці", присвячену українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.

Про це повідомили на сайті НБУ.

"Українські захисниці нарівні з чоловіками ведуть боротьбу з такою ж силою, звитягою та самовідданістю – розвідниці, саперки, снайперки, парамедикині, зв’язківиці…Сьогодні на їх честь та з нагоди Дня захисників та захисниць України ми презентували пам’ятні монети "Захисниці".

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Дизайн монети чітко демонструє трансформацію, яку пройшли українські жінки до та після початку війни. Жінка, мати, берегиня бере в руки зброю, аби захистити своє. Нехай ці монети також стануть певною художньою фіксацією того, що українські жінки особливі. Ваша сміливість додаєте впевненості у Перемозі України", – сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Фото: НБУ

Дизайн монет створила художниця Марина Куц.

На лицьовій стороні монети зображено символічну композицію, яка демонструє відважність та волелюбність українських жінок.

На зворотному боці монети на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українок-захисниць. Ліворуч – стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного в косу; праворуч – абриси жіночої фігури в плахті.

Монети "Захисниці" номіналом у 5 та 10 гривень Нацбанк ввів в обіг 2 жовтня 2023 року. Вони продовжують серію "Безсмертна моя Україно".

Придбати їх можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

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