Дві українські монети визнали одними з найкращих у світі за 2022 рік

Дві українські пам'ятні монети визнали найкращими на міжнародному конкурсі "Монета року".

Вони здобули перемогу у номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року", повідомили у Національному банку України.

Першу нагороду отримала срібна монета номіналом 10 гривень. Вона називається "25 років Конституції України".

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Автором ескізу є київський художник Владислав Яровий. Він створив пам'ятну монету як пазл, деталі якого поєднують цитати статтей Конституції, а силуетні постаті уособлюють народ України.

Фото: Нацбанк України

Друга монета – номіналом 5 гривень – присвячена "До 30-річчя незалежності України". Її визнали як найхудожнішу серед усіх конкурсантів.

Автором ескізу є український художник Олег Шупляк, якого знають за серією картин "Двозори". На монеті поєднані безкрайні мальовничі поля, над якими летять лелеки, а з іншого боку – кольорова вишивана стрічка, що символізує код нації та нагадує переплетіння спіралей ДНК.

"Українські монети розповідають світу про нашу вільну незалежну державу, право на існування та територіальну цілісність якої нині ми відстоюємо на полі бою. Ми вдячні міжнародним експертам за увагу до України та високу оцінку наших пам’ятних монет, це є дуже цінним для нас", – прокоментував заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Міжнародний конкурс "Монета року" провели вже в 40-вий раз. У ньому взяли участь близько 2,3 тисячі монет з усього світу.

На першому етапі відібрали 100 монет – по 10 на кожну номінацію. До списків потрапили 7 монет з України, з яких 2 стали переможцями.

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У 2017 році монету "Євромайдан" також відзначило журі – їй присудили перемогу у номінації "Найхудожніша монета року".