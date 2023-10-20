"Закоханість не є злочином": фінський суд зняв з чиновника звинувачення у домаганнях до підлеглої

У Фінляндії суд зняв звинувачення у домаганнях з чиновника, який надіслав понад тисячу любовних повідомлень своїй підлеглій, бо "закоханість не є злочином".
Вирок винесли колишньому меру міста Ікаалінен на ім’я Юхані Толонен, повідомляє "Громадське" з посиланням на фінський суспільний мовник Yle.
Керівник робив жінці компліменти на Facebook і надіслав понад тисячу повідомлень, не пов'язаних з роботою, на більшість з яких вона не відповідала.
Він дзвонив і писав жінці в неробочий час, а також вночі, попри її прохання не робити цього. Через такі дії боса жінка пішла на лікарняний.
Також жінка стверджувала, що керівник торкався її сідниць, але суд не зміг це підтвердити.
|Фото: Yle
Суд побачив у діях чоловіка порушення законів про працю, однак відхилив звинувачення у сексуальних домаганнях, пояснивши це тим, що закоханість не є злочином.
Згідно з рішенням суду, Толонен не здійснював сексуальних домагань до своєї підлеглої, а у численних повідомленнях чоловіка немає жодних згадок про секс.
У повідомленнях мер зізнавався у коханні та похвалив зовнішність жінки на фотографіях у Facebook.
На суді він пояснив, що щиро закохався і розповів підлеглій про свої почуття, але після цього нібито намагався перебороти їх.
Окружний суд Пірканмаа визнав мера винним у порушенні службових обов'язків, а також законів щодо охорони праці.
Толонена засуджений до виплати 30 "щоденних штрафів" (це мінімальний штраф, що залежить від щоденного особистого доходу порушника і запроваджений у деяких країнах, як-от Фінляндія, Данія, Швеція тощо).
Крім того, Толонен повинен виплатити жінці понад 5 тисяч євро компенсації за психологічну шкоду і втрату заробітку, а також судові витрати жінки в розмірі 7 тисяч євро.
Через судовий позов чоловік подав у відставку з посади міського голови. Він змінив прізвище і тепер працює культурним директором в іншому місті.
Нагадаємо, раніше у Техасі суд оштрафував чоловіка на 1,2 мільярди доларів, бо той поширював інтимні фото колишньої дівчини.
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