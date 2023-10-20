"Закоханість не є злочином": фінський суд зняв з чиновника звинувачення у домаганнях до підлеглої

У Фінляндії суд зняв звинувачення у домаганнях з чиновника, який надіслав понад тисячу любовних повідомлень своїй підлеглій, бо "закоханість не є злочином".

Вирок винесли колишньому меру міста Ікаалінен на ім’я Юхані Толонен, повідомляє "Громадське" з посиланням на фінський суспільний мовник Yle.

Керівник робив жінці компліменти на Facebook і надіслав понад тисячу повідомлень, не пов'язаних з роботою, на більшість з яких вона не відповідала.

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Він дзвонив і писав жінці в неробочий час, а також вночі, попри її прохання не робити цього. Через такі дії боса жінка пішла на лікарняний.

Також жінка стверджувала, що керівник торкався її сідниць, але суд не зміг це підтвердити.

Фото: Yle

Суд побачив у діях чоловіка порушення законів про працю, однак відхилив звинувачення у сексуальних домаганнях, пояснивши це тим, що закоханість не є злочином.

Згідно з рішенням суду, Толонен не здійснював сексуальних домагань до своєї підлеглої, а у численних повідомленнях чоловіка немає жодних згадок про секс.

У повідомленнях мер зізнавався у коханні та похвалив зовнішність жінки на фотографіях у Facebook.

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На суді він пояснив, що щиро закохався і розповів підлеглій про свої почуття, але після цього нібито намагався перебороти їх.

Окружний суд Пірканмаа визнав мера винним у порушенні службових обов'язків, а також законів щодо охорони праці.

Толонена засуджений до виплати 30 "щоденних штрафів" (це мінімальний штраф, що залежить від щоденного особистого доходу порушника і запроваджений у деяких країнах, як-от Фінляндія, Данія, Швеція тощо).

Крім того, Толонен повинен виплатити жінці понад 5 тисяч євро компенсації за психологічну шкоду і втрату заробітку, а також судові витрати жінки в розмірі 7 тисяч євро.

Через судовий позов чоловік подав у відставку з посади міського голови. Він змінив прізвище і тепер працює культурним директором в іншому місті.

Нагадаємо, раніше у Техасі суд оштрафував чоловіка на 1,2 мільярди доларів, бо той поширював інтимні фото колишньої дівчини.