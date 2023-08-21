Помстився роботодавцю: в Іраку чоловік увімкнув порно на рекламному щиті

У столиці Іраку технічний працівник увімкнув порнографічний фільм на рекламному щиті.
Після кількох хвилин "демонстрації" в Багдаді вимкнули усі рекламні екрани, повідомляє France24.
Інцидент стався ввечері суботи 19 серпня на великій транспортній розвʼязці міста. Очевидці записали відео та розповсюдили його у соцмережах.
У поліції повідомили, що затримали підозрюваного.
|Фото: AFP
Він нібито мав фінансові проблеми з компанією, яка виробляє рекламні екрани, і хотів помститися.
Ці "аморальні сцени" спонукали владу вимкнути всі рекламні екрани в Багдаді, поки вони переглядають заходи безпеки, пояснив представник служби безпеки.
Нагадаємо, що у Техасі чоловік теж затіяв "порнопомсту": він поширював інтимні фото колишньої дівчини. За це суд зобов'язав його виплатити 1,2 млрд доларів потерпілий.
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