Помстився роботодавцю: в Іраку чоловік увімкнув порно на рекламному щиті

У столиці Іраку технічний працівник увімкнув порнографічний фільм на рекламному щиті.

Після кількох хвилин "демонстрації" в Багдаді вимкнули усі рекламні екрани, повідомляє France24.

Інцидент стався ввечері суботи 19 серпня на великій транспортній розвʼязці міста. Очевидці записали відео та розповсюдили його у соцмережах.

Реклама:

У поліції повідомили, що затримали підозрюваного.

Фото: AFP

Він нібито мав фінансові проблеми з компанією, яка виробляє рекламні екрани, і хотів помститися.

Ці "аморальні сцени" спонукали владу вимкнути всі рекламні екрани в Багдаді, поки вони переглядають заходи безпеки, пояснив представник служби безпеки.

Нагадаємо, що у Техасі чоловік теж затіяв "порнопомсту": він поширював інтимні фото колишньої дівчини. За це суд зобов'язав його виплатити 1,2 млрд доларів потерпілий.

Реклама: