Астрономи зафіксували спалах радіохвиль віком 8 млрд років – дослідження

Астрономи виявили інтенсивний спалах радіохвиль, який походить від найдавнішого відомого випадку швидкого радіоімпульсу. Він відбувся близько 8 мільярдів років тому.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science.

Швидкий радіоімпульс (FRB) – це імпульс радіочастотного електромагнітного випромінювання. Він триває невелику частку секунди, однак затьмарює більшість інших джерел радіохвиль у Всесвіті.

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"Радіохвилі в FRB подібні до тих, що використовуються в мікрохвильових печах. Кількість енергії у FRB еквівалентна мікрохвильовій печі, яка розігріває миску попкорну вдвічі більшу за Сонце", – каже співкерівник дослідження Райан Шеннон.

Візуалізація шляху швидкого радіоспалаху. Фото: M. Kornmesser/ESO

Зафіксований радіоімпульс менш ніж за мілісекунду вивільнив таку кількість енергії, яку наше Сонце випромінює за три десятиліття.

Його виявили за допомогою радіотелескопа, розташованого в Західній Австралії.

До цього найдавніший подібний імпульс датувався 5 мільярдами років тому.

За словами науковців, джерелом таких радіоімпульсів може бути магнетар – нейтронна зоря з надпотужним магнітним полем. Їхня маса подібна до маси Сонця, але розмір дорівнює невеликому місту.

"У Всесвіті існують події з більшою енергією, пов'язані з вибухами зірок або чорними дірами, що розривають зорі на частини. Але FRB унікальні тим, що вони виробляють всю свою енергію в радіохвилях, не маючи нічого видимого в інших діапазонах – наприклад, в оптичному світлі або рентгенівських променях – і що сигнали дуже короткі", – пояснює Шеннон.

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Як зазначає астроном, щодня у Всесвіті відбувається понад 100 тисяч схожих радіоімпульсів. Однак виявити вдається далеко не всі.

Водночас лише близько 50 імпульсів були простежені до галактики, де вони виникли.

"Галактики у далекому Всесвіті мають інакший вигляд, ніж ті, що знаходяться поблизу. Вони не мають гарних спіральних рукавів, тому було незрозуміло, чи ми бачили одну галактику з кількома скупченнями, чи кілька менших галактик. Цілком ймовірно, що джерелом (швидкого радіоімпульсу – ред.) є кілька галактик, які, можливо, зливаються", – зазначає вчений.

За словами Шеннона, вивчення цих імпульсів може допомогти виявити й виміряти кількість матерії, яка заповнює простори між галактиками.

"Вважається, що більша частина нормальної матерії у Всесвіті – звичайна матерія, з якої складаються зірки, планети, люди – знаходиться в дифузній космічній павутині газу між галактиками.

Люди шукали цю матерію десятиліттями, використовуючи інші методи. Оскільки вона настільки розсіяна, що майже невидима іншими способами, її вважали "зниклою"", – додає астороном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект вперше у світі відкрив наднову зірку без допомоги людини.