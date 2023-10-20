Церква просить Жадана і Соловій видалити кліп з храму через "антихристиянські цінності": як реагують у мережі

20 жовтня вийшов кліп гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій на спільну пісню "Серце". Представники церкви, у якій знімали відео, попросили виконавців його видалити.

Зокрема, священнослужителі розкритикували кліп за зображення одностатевих стосунків, що викликало гостре суспільне обговорення.

Що відомо?

Кліп виконавці знімали у Львові. Зокрема, багато кадрів були зроблені у церкві св. Андрія Первозванного.

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"Композиція "Серце" – маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість.

Відеороботу знімали у Львові, і частина знімань відбулася у церкві св. Андрія Первозванного. Саме тому у відео виникає відчуття краси, яка існує понад часом та людьми. Так само, як і справжнє кохання, що долає будь-які перепони та упередження", – зазначають автори в описі до відео.

Скріншот з відео

Окрім Сергія Жадана та Христини Соловій, у кліпі також були й інші пари, зокрема одностатеві. Крім того, в одному з кадрів показали поцілунок двох жінок.

Це обурило представників греко-католицької парафії св. Андрія, оо. Василіян.

"Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані", – заявили вони на сторінці парафії у Facebook.

Реакція суспільства

Думки суспільства щодо кліпу розділилися. Найбільше на підтримку священнослужителів висловилися саме під дописом парафії.

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"Ми вінчалися з чоловіком у цьому храмі. Щиро співчуваю усім церковнослужителям з приводу цієї ситуації. Як можна було вчинити так нечесно... Бажаю якнайшвидше вирішити проблему і досягти порозуміння", – пише користувачка Юлія Заблоцька.

"Сором і ганьба. Львів просто останнім часом систематично прославляється як опора сатаністам і содомітам", – коментує Natalia Homytsika-Moroshan.

"Церкву обов'язково треба покропити всю свяченою водою з відповідними молитвами. Бо церкву осквернили", – додає Onufria Melnyk.

Однак велика частина інтернет-користувачів підтримала виконавців. Зокрема, вони наголосили на цінності любові, яка є основоположною для християнства.

"А що в поцілунках антихристиянського? Хіба Христос не пропагував любов? Хіба відчуття щастя, якщо це нікому не шкодить, є антихристиянським? Може, краще переглянете своє світосприйняття, і вас це так не турбуватиме?" – запитує під постом священнослужителів користувачка Olha Uvarova.

"Ісус це про любов до ближнього, та як тільки мова заходить про ЛГБТ – це чомусь взагалі ігнорується, і християни раптом проявляють агресію, а подекуди навіть кровожерливість", – пише Віталія Дем’ян.

"Не бачу нічого кримінального, гарний кліп! Взагалі скоро приймуть закон про цивільні партнерства, нарешті люблячі серця не матимуть застарілих перепон!", – зауважує Serhii Kyrychenko.

"Церковники дали дозвіл на зйомку в церкві, їм сказали, що зніматимуть у храмі кліп про любов, і кліп таки про любов, яка у кожного своя. Не бачу у кліпі жодної аморальності, осквернення святого чи чогось такого", – коментує допис гурту "Жадан і Собаки" Андрій Омельницький.

"Фантастично, яскраво, сміливо, емоційно і дуже чуттєво", – пише Olena Kaminska під кліпом на YouTube.