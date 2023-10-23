У Маріуполі росіяни остаточно знищили будівлю жіночої гімназії 1894 року – міськрада

За даними української влади, російські окупанти в Маріуполі остаточно знищили будівлю Маріїнської жіночої гімназії, якій було понад 120 років.

Історична будівля була зведена у 1894 році та пережила Першу і Другу світові війни.

Там розміщувалася колегіум-школа №1, повідомили у Маріупольській міській раді.

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"Російські загарбники продовжують нищити нашу історію, культуру, архітектурні пам‘ятки. Будівлі, які були невід’ємною частиною пам‘яті та історії Маріуполя, тепер перетворилися на груду каміння.

Після Другої світової війни тут відкрили школу. Тут навчалися тисячі маріупольських дітей. Але у 2022 році росіяни зруйнували будівлю…Тепер замість неї пустир", – кажуть у міськраді.

Фото: Андрющенко Time

У ХІХ столітті будівлю звели для Маріїнської жіночої гімназії, однак у 1920 році гімназію закрили. У 1921 році в цьому приміщені відкрилася Єдина трудова зразкова школа №1, а під час Другої світової – госпіталь.

До 100-річного ювілею навчального закладу маріупольці створили Музей історії школи, в експозиції якого зберігались унікальні матеріали кінця ХІХ-початку ХХ ст.

У березні 2022 року російські окупанти зруйнували будинок колегіум-школи №1.

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Раніше у червні міськрада розповіла, що за час окупації росіяни знесли 300 будинків у Маріуполі.

Також повідомлялось, що окупанти відкрили продуктовий магазин у морзі Маріуполя.