Найскладніше з математикою: 60% українських учнів вважають, що їхні знання погіршилися

Майже 60% українських учнів та студентів вважають, що через повномасштабну війну їхні знання із різних предметів погіршилися.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ через U-Report.

Українські учні та студенти вважають, що протягом останнього навчального року найбільше на їхню успішність вплинули втома та стрес (55,2%) і навчання онлайн (51,9%). 37,6% опитаних відзначили, що на їхні успіхи у школі чи виші погано впливає те, що програма не адаптована до формату навчання. 34,1% зазначили, що мали проблеми з технікою та зв’язком.

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Найбільше складнощів учні мають із наступними предметами:

68,2% – із математикою;

39,7% – із хімією;

39,4% – із фізикою;

26,9% – з історією;

22,4% – з англійською мовою.

Майже 60% українських учнів та студентів вважають, що їхні знання погіршилися

Також 64,8% учнів шкіл та студентів зазначили, що пропускали заняття минулого року. Основними причинами пропусків занять були:

відсутність електроенергії (50%);

повітряні тривоги та обстріли (49,3%);

втома (39,3%).

60,7% опитаних кажуть, що готові приділити вільний час, щоб надолужити знання

60,7% опитаних кажуть, що готові приділити вільний час, щоб надолужити знання, а 63,4% заявили про те, що для них найкраще підійде індивідуальний графік занять.

У ЮНІСЕФ зазначають, що з метою надолуження освітніх втрат в Україні організація розпочала спільні ініціативи з місцевими партнерами, щоб залучити освітян до проведення занять із математики та мов – в очному форматі та онлайн.

64,8% учнів шкіл та студентів зазначили, що пропускали заняття минулого року

Ці ініціативи реалізуються по всій Україні з акцентом на східні та південні регіони. У 2023-2024 навчальному році ЮНІСЕФ планує охопити щонайменше 300 тис. дітей програмами з надолуження освітніх втрат та сприяти підвищенню кваліфікації понад 30 тис. вчителів.

В опитуванні взяли участь молоді люди віком 14-24 років. У 2015 році Україна стала першою країною в Європі, яка впровадила U-Report. З того часу в опитуваннях на платформі взяли участь понад 101 тис. респондентів.

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Нагадаємо, наступного року українські школярі складатимуть НМТ для вступу до закладів вищої освіти України із 4 предметів: української мови, математики, історії та з одного предмету на вибір.