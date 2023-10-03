Інститут нацпам’яті підтримує будівництво військового меморіального кладовища на Київщині

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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3 жовтня 2023

Український інститут національної пам’яті (УІНП) підтримує створення Національного військового меморіального кладовища (НВМК) біля Південного кладовища, що на Київщині. 

Про це повідомив очільник установи Антон Дробович в коментарі для "УП. Життя". 

Законопроєкт про створення Національного меморіального військового кладовища був ухвалений у 2022 році. Однак й досі точаться суперечки навколо місця, в якому варто його побудувати.

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Навесні 2023 року київська мерія виділила для НВМК ділянку у Биківні. Це рішення підтримали родини загиблих військових.

Фото: unamarina/Depositphotos

Однак згодом стало відомо, що у Биківнянському лісі можуть бути старі поховання жертв сталінських репресій. Це відтягнуло б будівництво на довгий час. 

За словами Дробовича, серед запропонованих ділянок для будівництва військового кладовища саме Биківня здавалася найбільш придатною. 

"Але пізніше, коли був напрацьований законопроєкт щодо Биківні, в ньому передбачалося відмінити містобудівні умови та обмеження, а також виявилось, що ділянка під поховання зменшилася в рази. Ми чесно сказали, що так не годиться", – розповідає очільник Інституту нацпам’яті.

Як він стверджує, Мінкульт пообіцяв збудувати НВМК з дотриманням усіх відступів та санітарних умов. 

Однак 27 квітня з’явився законопроєкт, який скасовував містобудівні обмеження. Відтоді УІНП не підтримував цю ділянку.

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"Архітектор погодився зробити відступ від Биківнянських могил, який би дозволив максимально убезпечити, хоча повністю це все одно не знімало б ризики. 

А тут приходить законопроєкт, яким скасовуються містобудівні умови. Уявіть, ми почнемо копати могили і знайдемо масові поховання – процес зупиниться на роки", – повідомив Дробович. 

Фото: Заповідник "Биківнянські могили"

За словами очільника Інституту нацпам’яті, ділянка біля села Гатне, що неподалік від Південного кладовища, є оптимальним варіантом для НВМК. Вона достатньо велика, знаходиться у державній власності та поруч із нею є зручна транспортна розв’язка. 

"Буде ціле велике кладовище на понад 100 гектарів, на якому всі охочі можуть поховати своїх загиблих. Це, до речі, спростовує претензію, що могили хочуть "розпорошити".

Якщо є екологічні застереження, покажіть, які саме. Якщо цвинтар належно зроблений, я не бачу тут приниження. Чому поховання біля Південного в Гатненській громаді – це не належне вшанування пам’яті?" – каже Дробович. 

Водночас із побудовою меморіального кладовища біля Південного кладовища не погоджуються сім’ї загиблих військових.

"Ми не хотіли кладовище за межами Києва. У нас багато киян, багато хто переселенці з Маріуполя. Була вимога, щоб це було в межах Києва", – розповідає Віра Литвиненко, мати загиблого оборонця Маріуполя. 

"Обурює те, що це на трасі, у Київській області. Родини бояться, що будуть проблеми, бо там Смарагдова мережа, збереження якої є умовою для вступу в ЄС; що будуть претензії від університету, якому належить ця земельна ділянка", – зауважує керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова. 

Антон Дробович каже, що великих цвинтарів, як НВМК, у містах не будують. Водночас у Києві можуть бути створені меморіал або пантеон.

За його словами, збудують військове меморіальне кладовище не раніше 2025 року. 

Нагадаємо, 19 серпня Кабмін дозволив зробити Національне військове меморіальне кладовище у селі Гатне на Київщині, що неподалік Південного кладовища. 

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