Можуть бути неексгумовані тіла: у Биківні не зможуть швидко створити військове кладовище

У заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що військове меморіальне кладовище неможливо збудувати в Биківнянському лісі у стислі терміни, адже там ще можуть бути старі поховання.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики з посиланням на інформацію від заповідника.

"Частина території Биківнянського лісу, на якій було заплановано розмістити Національне військове меморіальне кладовище, є досі повністю не дослідженою і може містити певну кількість ще не виявлених поховань.

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Зважаючи на це, а також низку інших об'єктивних причин, побудова меморіального кладовища на території Биківнянського лісу у заявлені найкоротші терміни неможлива", – йдеться у повідомленні.

На території Биківнянського лісу була розташована таємна спецділянка НКВС УРСР, де відбувалися поховання жертв масових репресій, яких розстріляли у Києві в 1937-1941 роках.

За оцінками істориків, у лісі закопали від 30 до 40 тисяч тіл жертв сталінських репресій.

Фото: заповідник "Биківнянські могили"

У Мінкульті кажуть, що площа спорудженого у 2012 році Міжнародного меморіалу жертв тоталітаризму 1937-1941 років не охоплює всі можливі місця захоронень на території заповідника.

А пошукові та ексгумаційні роботи, які проводились на території Биківнянського лісу у 1971, 1988-1989, 2001-2012 роках, були не тотальними і не всюди ретельними.

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Тобто неподалік від території, де хочуть створити військове кладовище, може бути ще багато недосліджених поховань та неексгумованих тіл.

"Оскільки поховання можуть бути розташовані у різних місцях території Биківнянського лісу, цілком імовірно, що відступлених меж НВМК від Меморіалу буде недостатньо, аби гарантувати збереження братських могил жертв політичних репресій під час можливого будівництва НВМК.

Таким чином, обрана ділянка потребує ґрунтовного археологічного дослідження включно з ретельними пошуковими та ексгумаційними роботами", – кажуть у заповіднику.

У найкоротші терміни кладовище побудувати неможливо, зважаючи на "об’єктивну потребу більших площ" і необхідність обстеження території.

Нагадаємо, у жовтні минулого року КМДА доручили розробити план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора", однак активісти та уряд виступили проти.

Меморіальне кладовище для полеглих бійців вирішили створили у Биківні, де вже розміщений Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".