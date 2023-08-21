Кабмін дозволив зробити Національне військове меморіальне кладовище на Київщині

Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва Національного військового меморіального кладовища.
До 30 серпня 2025 року його мають створити у селищі Гатне Фастівського району Київської області, яке межує з Києвом, йдеться у постанові уряду №870 від 19 серпня.
Зазначається, що для облаштування кладовища у селі Гатне виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га.
Координатором проєкту є Міністерство у справах ветеранів.
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Замовником робіт з проєктування буде державна установа "Національне військове меморіальне кладовище".
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Нагадаємо, у жовтні минулого року КМДА доручили розробити план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора", однак активісти та уряд виступили проти.
Меморіальне кладовище для полеглих бійців вирішили створити у Биківні, де вже розміщений Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".
Раніше ми повідомляли, що МКІП та Мінветеранів пропонують створити у Києві військове кладовище поруч із "Биківнянськими могилами".
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