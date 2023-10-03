Вилетіли зі зрубаного дерева: на Київщині чоловік помер від укусів шершнів

На Київщині 55-річний чоловік рубав дерево, з якого вилетіли шершні та скусали його на смерть.

Про це повідомили у поліції регіону.

2 жовтня мешканець села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Коли дерево впало, і чоловік почав його розпилювати, з нього вилетіли шершні.

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Через укуси комах чоловік помер на місці події.

Фото: поліція Київшини

У поліції закликають, у випадку виявлення кубел з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю, телефонувати рятувальникам за номерами спецліній "101" або "112" для їхнього знешкодження.

Як пояснюють медики, укуси комах можуть спровокувати розвиток алергічної реакції у людей із підвищеною чутливістю.

Алергія на комах може з’явитися в будь-якому віці.

Алергія може викликати серйозні наслідки: імунна система сприймає отруту комах, як дуже загрозливу, і виробляє антитіл більше у 10-100 разів, ніж потрібно. Це викликає розширення судин, падіння тиску, зупинку серця і набряки.

У пацієнтів, чий організм надто сприйнятливий до отрути комах, може розвинутися не місцева, а системна реакція на укус. У цьому випадку буде потрібно кваліфікована медична допомога, бо загальна реакція організму становить загрозу для життя і здоров’я.

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Алергія після укусу перетинчастокрилих комах (бджоли, оси, шершня) є найсильнішою. Отрута перетинчастокрилих має високу токсичність і може викликати сильну реакцію у алергіка.

Комахи встромлюють змащене отрутою жало в шкіру, і отрута досить швидко поширюється навколо ранки. Найбільш агресивними з трьох видів комах є оси: їх жало не залишається в шкірі, вони можуть кусати багато разів і не вмирають. Аналогічно діють шершні, хоча вони є менш агресивними.

Дія отрути проявляється по-різному. Отрута бджіл руйнує еритроцити, порушує нервові структури, викликає набряк, біль і запалення. Отрута ос і шершнів розширює судини, сприяє гемолізу еритроцитів, скорочує гладку мускулатуру.

Як пише Healthline, шершні схильні жалити, коли відчувають загрозу. Один шершень може вжалити один або кілька разів, а іноді шершні рояться і можуть завдати десятки чи сотні укусів. Алергічна реакція може виникнути швидко і за короткий час призвести до смерті.



Довжина шершнів становить приблизно 2,5 см, але вони можуть бути трохи коротшими або довшими. Вони різнокольорові, і багато з них мають жовті або білі смуги, які контрастують з їх коричнево-червоними та чорними тілами. Їхні голови світлішого кольору, і вони мають дуже великі темні очі.

Шершні мають вусики, два крила і шість ніг. У них на кінці тіла є жало, яке з’єднане із залозою, яка містить отруту. Їхні жала гладкі, тому вони не випадуть після укусу, на відміну від бджіл, у яких на жалі є зубці, які вони втрачають після жала. Вжалити можуть тільки самки шершня.