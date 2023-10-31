Ворожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Геловін? ТЕСТ

Геловін в останні роки набирає популярності в Україні. Його відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

У багатьох країнах світу це свято супроводжується неабияким дійством. Особливо у Британії та Ірландії, де й зародився Геловін. Активно відмічають цей день також у США.

Чимало традицій Геловіна подібні також до тих, які збереглися в українській культурі, як от переодягання в міфічні образи, частування солодощами та ворожіння. Зараз все частіше на Геловін вирізають гарбузи, влаштовують костюмовані вечірки та створюють моторошні декорації.

А що ще ви знаєте про Геловін, який тепер святкують і в Україні? Пройдіть тест та дізнайтеся більше!