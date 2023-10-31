Кількість дописів українською у соціальних мережах зросла – дослідження

У 2023 році української мови у соціальних мережах стало більше.

Про це свідчать дані дослідження "Українська мова у соціальних мережах за 2020. 2022 та 2023 роки", проведеного Центром контент-аналізу.

Українська мова відтепер помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах. Однак позиції російської мови залишаються досить міцними: нею пишеться кожен другий допис.

Реклама:

За словами авторів дослідження, позиція російської забезпечується дописами на окупованих територіях та у заборонених в Україні соцмережах "Вконтакті" та "Однокласники".

У 2023 році української мови у соціальних мережах стало більше

У соціальних мережах – Facebook, Twitter (Х) та Instagram – української стало набагато більше. Найбільша "мовна революція" відбулася в Instagram, де тепер українською публікується понад 90% дописів.

У Facebook та Twitter (X) – 75-80%.

Торік частка української мови в цих соціальних мережах становила 65-70%, а у 2020 – коливалася в межах 15-25%.

"Вочевидь, тенденція на збільшення частки української мови продовжиться, хоч, можливо, скромнішими темпами", – кажуть соціологи.

Радикальний прогрес продемонстрував за останній рік YouTube.

Реклама:

Торік частка української мови в цих соціальних мережах становила 65-70%

Дослідження, зроблене в червні 2022 року, не виявило змін в цій соціальній мережі порівняно з довоєнним періодом. Проте майже півтора року по тому можна констатувати, що українська мова відчутно посилила свої позиції і там. Якщо раніше українською публікувалися лише 5% матеріалів, то наразі – майже половина (45%).

Вдвічі зросла частка української мови і в ТіkTok: якщо раніше співвідношення було 1 до 2 на користь російської, то тепер навпаки: 2 до 1 на користь української.

У заборонених в Україні російських соціальних мережах – "Вконтакті" та "Однокласники" української більше не стало. Як зазначають соціологи, вони не бачать жодних передумов та підстав для посилення на цих майданчиках української мови.

Також важливим є те, що кількість дописів українською збільшується завдяки східним регіонам країни.

На заході країни радикальне збільшення частки української мови відбулося ще в перші місяці після повномасштабного вторгнення. Станом на червень 2022 року частка дописів української мовою там перевищила 85%. Однак за останній рік ситуація практично не змінилась: питома вага дописів російською мовою й надалі коливається в межах 10-15%.

Загалом в усіх східних областях зафіксували збільшення кількості дописів українською. Великий прогрес показала Сумщина (+16%).

На Київщині майже 84% дописів робиться українською мовою. Регіон випередив Закарпатську область.

У самому Києві лише 2/3 дописів публікується українською мовою.

Вперше українська мова має сильніші позиції в Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Українська мова тепер переважає в усіх областях, окрім частково окупованих Донецької, Луганської й Запорізької областей, Криму, а також Одеської області.

Радикальний прогрес продемонстрував за останній рік YouTube

Утім, Одеська область продемонструвала найбільше зростання за останній рік: частка дописів українською мовою зросла з 27% в червні 2022 року до 49% у жовтні 2023 року.

Херсонська область засвідчила незначне падіння частки української мови (з 58% до 53%), що пов’язано, вочевидь, з окупацією частини території.

Для аналізу були зібрані дописи з поширених в Україні іноземних соціальних мереж Facebook, Twitter (Х), Instagram, Youtube, TikTok, зокрема й із заборонених, але дотепер використовуваних російських платформ – "Вконтакті" та "Однокласники" .

Всього було зібрано і проаналізовано 1,17 млн дописів, які містили названі лексеми та були написані в період з 20 вересня по 20 жовтня 2023 року користувачами, що вказали у профілі Україну (або українські регіони, в тому числі окуповані) своїм місцем перебування. Так само визначалися й області.

Аналогічні дослідження з тим само набором лексем вперше було проведене Центром контент-аналізу в жовтні 2020 року, згодом повторене в червні 2022 року.