На Вінниччині загинуло 9 тонн червонокнижної риби. Можливо, через забруднення Південного Бугу

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 жовтня 2023

В аквафермі на Вінниччині загинуло 3 тисячі особин червонокнижної риби, зокрема унікальне стадо племінного азовського осетра.

У ніч на 3 жовтня раптово померли 9 тонн червонокнижної риби – білуга, ленський та азовський осетр, гібрид білуги (бестер).

Правоохоронці розпочали розслідування.

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"3 жовтня 2023 року Вінницький рибоохоронний патруль отримав інформацію про загибель водних біоресурсів у суб’єкта аквакультури Ukrainian Caviar Berry, де вирощують осетрових риб.

Інцидент стався поблизу м. Ладижин Вінницької області (Ладижинське водосховище)",повідомляє рибпатруль.

 Фото: Ukrainian Caviar Berry

На фермі Ukrainian Caviar Berry, де вирощують осетрових риб, переконані, що причиною смерті риби став викид шкідливих речовин у води Південного Буга.

"Життя всіх осетрів зупинилося за ніч. 9 тон риби! Ми не можемо зупинити забруднення води в річці Південний Буг. Величезний резервуар на річці, в якому росли наші осетри, тепер виглядає як зливна яма", – пишуть на сторінці Ukrainian Caviar Berry у Facebook.

Власники ферми викликали правоохоронців.

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На аквафермі кажуть, що за десять років господарство пройшло нелегкий шлях. Червонокнижну рибу рятували в 2014 році, коли були бої під Маріуполем. 

Також у 2022-му на початку повномасштабного вторгнення з господарства вкрали велику частину азовського осетра і білуги, а цього літа ураган зламав понтонну лінію. Утім, виробники рятували осетрів.

"Зазвичай рибу вбивають, щоб дістати ікру. Але це був не наш метод. Ми отримували ікру шляхом "доїння" й риба залишалася живою.

Ми завжди говорили, що створюємо майбутнє, адже осетри живуть понад сто років і найкращий урожай нашої ікри побачать наші онуки. На жаль, не все в наших силах", – написали власники ферми.

 На Вінниччині загинули 3 тисячі червонокнижних рибин

Місце гибелі вже обстежили працівники ДЕІ у Вінницькій області, Держпродспоживслужби у Вінницькій області, поліціянти та прокуратура.

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби води для визначення вмісту забруднюючих речовин.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових дослідувань. Розслідування триває.

"Сьогодні знищено єдине унікальне стадо племінного азовського осетра. В нас залишилося трохи ікри останнього врожаю для Вас, але сердце наше розбите", – додають працівники акваферми.

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