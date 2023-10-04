На Вінниччині загинуло 9 тонн червонокнижної риби. Можливо, через забруднення Південного Бугу

В аквафермі на Вінниччині загинуло 3 тисячі особин червонокнижної риби, зокрема унікальне стадо племінного азовського осетра.
У ніч на 3 жовтня раптово померли 9 тонн червонокнижної риби – білуга, ленський та азовський осетр, гібрид білуги (бестер).
Правоохоронці розпочали розслідування.
"3 жовтня 2023 року Вінницький рибоохоронний патруль отримав інформацію про загибель водних біоресурсів у суб’єкта аквакультури Ukrainian Caviar Berry, де вирощують осетрових риб.
Інцидент стався поблизу м. Ладижин Вінницької області (Ладижинське водосховище)", – повідомляє рибпатруль.
|Фото: Ukrainian Caviar Berry
На фермі Ukrainian Caviar Berry, де вирощують осетрових риб, переконані, що причиною смерті риби став викид шкідливих речовин у води Південного Буга.
"Життя всіх осетрів зупинилося за ніч. 9 тон риби! Ми не можемо зупинити забруднення води в річці Південний Буг. Величезний резервуар на річці, в якому росли наші осетри, тепер виглядає як зливна яма", – пишуть на сторінці Ukrainian Caviar Berry у Facebook.
Власники ферми викликали правоохоронців.
На аквафермі кажуть, що за десять років господарство пройшло нелегкий шлях. Червонокнижну рибу рятували в 2014 році, коли були бої під Маріуполем.
Також у 2022-му на початку повномасштабного вторгнення з господарства вкрали велику частину азовського осетра і білуги, а цього літа ураган зламав понтонну лінію. Утім, виробники рятували осетрів.
"Зазвичай рибу вбивають, щоб дістати ікру. Але це був не наш метод. Ми отримували ікру шляхом "доїння" й риба залишалася живою.
Ми завжди говорили, що створюємо майбутнє, адже осетри живуть понад сто років і найкращий урожай нашої ікри побачать наші онуки. На жаль, не все в наших силах", – написали власники ферми.
|На Вінниччині загинули 3 тисячі червонокнижних рибин
Місце гибелі вже обстежили працівники ДЕІ у Вінницькій області, Держпродспоживслужби у Вінницькій області, поліціянти та прокуратура.
Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби води для визначення вмісту забруднюючих речовин.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових дослідувань. Розслідування триває.
"Сьогодні знищено єдине унікальне стадо племінного азовського осетра. В нас залишилося трохи ікри останнього врожаю для Вас, але сердце наше розбите", – додають працівники акваферми.
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