Загинуло 28 тисяч рибин: на Дніпропетровщині показали наслідки руйнування Каховської ГЕС. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 червня 2023

У селі Мар’янське Дніпропетровської області внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції та обміління водосховища загинуло понад 850 кілограмів водних організмів, зокрема риби. 

Про це повідомив начальник обласної Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, через стрімке обміління Каховського водосховища внаслідок руйнування Каховської ГЕС військами РФ, загинуло близько 850 кг біоресурсів. 

"Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Берегову лінію від риби вже очистили, її утилізували", – сказав начальник ОВА. 

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За його словами, збитки рибному господарству області можуть перевищувати 7,6 мільйона гривень. 

Також наслідки пошкодження Каховської ГЕС показали в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі, внаслідок чого біля Мар’янського стався мор риби.   

Правоохоронці додають, що це може призвести до екологічної катастрофи.

"Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою фіксації негативних наслідків та встановлення розміру збитків, завданих довкіллю", – пишуть в прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни.

Раніше ми повідомляли, що Україна може стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду екології.

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