Лауреат Нобелівської премії з фізики передасть гроші фонду, що допомагає Україні

Нобелівський лауреат у галузі фізики Ференц Крауш планує витратити свою премію на благодійність та допомогу українцям.

Зокрема, він передасть кошти ініціативі Science4People, яка допомагає відбудовувати українські школи. Цей фонд у 2022 році заснував сам Крауш.

Про це вчений повідомив в етері німецького радіо Deutschlandfunk, пише угорське видання Portfolio.

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Нобелівську премію з фізики-2023 отримали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Енн Л’Юільє, яких нагородили за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії".

Цьогорічна премія становить 11 мільйонів шведських крон (понад 700 тисяч доларів). Винагороду розділили між трьома вченими.

Фото: wolffund

61-річний Ференц Крауш – вчений угорського походження, який працює у німецькому Інституті фізики імені Макса Планка.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Крауш заснував ініціативу Science4People.

Організація надавала українцям генератори під час блекаутів, а також допомогала школам з технічним обладнанням.

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Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії з медицини у 2023 році стали вчені, які сприяли розробці ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19.

Нобелівську премію з хімії 2023 року отримали вчені Мунгі Бавенді, Луї Брус та Олексій Єкімов "за відкриття та розробку квантових точок".

Також раніше "УП. Життя" детальніше розповідала про відкриття Ференца Крауша, яке принесло йому "Нобеля".