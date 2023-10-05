Чи потрібно робити 4-те і 5-те щеплення проти COVID-19? Відповідь МОЗ

Пандемія COVID-19 завершилась, але в Україні продовжують фіксувати випадки захворювання. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, кому потрібно робити більше одного бустерного щеплення проти COVID-19.

Загальний рекомендований курс вакцинації – це 3 щеплення, одне з яких бустерне. Четверта і п'ята доза – це сезонні бустери, які треба робити лише людям з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в етері телемарафону 5 жовтня.

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"Базовий або первинний курс вакцинації для будь-якого українця має виглядати таким чином, щоб він отримав три щеплення. Це загально рекомендований курс вакцинації проти ковіду для кожної людини. Дві дози первинна вакцинація, і перший бустер, який вводять через 5 місяців після завершення базового первинного комплексу.

Всі наступні щеплення, тобто четверті, п'яті або інші бустери, називаються сезонними бустерами. І їх треба робити лише пацієнтам з групи ризику тяжкого перебігу "ковіду": вік понад 60 років, серйозні супутні захворювання", – сказав Ігор Кузін.

До групи ризику, зокрема, належать люди, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання, вагітні жінки, люди віком 60+.

Водночас зараз в Україні немає щорічної вакцинації проти коронавірусу, як, наприклад, проти грипу.

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Фото: SSilver /Depositphotos

У липні 2022 року в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 окремим категоріям громадян (людям віком 60+ та молодшим людям із хронічними хворобами).

У вересні друге бустерне щеплення від COVID-19 (загалом 4-те) дозволили робити всім охочим, але МОЗ радило робити його тільки тим, хто перебуває у групах ризику.

Цього року в наказі від 27 вересня МОЗ затвердило позицію щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та отримання бустерних доз вакцини у 2023-2024 роках.

"Загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера – це 3 щеплення. Перший бустер вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.

Для групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 рекомендовано отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього бустера. Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні", – кажуть у МОЗ.

Для осіб, які мають порушення схеми вакцинації та не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, повинні їх отримати за першої можливості з дотриманням мінімального інтервалу (щонайменше 5 місяців для дорослих та 6 місяців для дітей).

Наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.

"Головною метою вакцинації та введення бустерних доз вакцини проти COVID-19 залишається запобігання тяжким випадкам COVID-19 та ускладненням коронавірусної хвороби.

МОЗ спільно з НТГЕІ наголошує на важливості вакцинації проти COVID-19 раніше невакцинованих осіб, які належать до пріоритетних груп ризику тяжкого перебігу COVID-19 (люди 60+, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, представники професійної групи ризику, наприклад, лікарі, вчителі, військові та інші)", – додають у відомстві.

Нагадаємо, раніше Кузін також повідомив, що в Україні спостерігається стабільне зростання захворюваності на COVID-19. За останній тиждень вже було підтверджено понад 4 тисячі випадків захворювання.

Головний лікар додав, що наразі 880 тисяч українців не отримали другу дозу і понад 12 мільйонів не отримали третє щеплення. Тобто щонайменше 12 мільйонів українців не захищені проти коронавірусної інфекції.