В Україні зростає захворюваність на COVID-19 – головний санлікар

В Україні зростає захворюваність на COVID-19.

Про це повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За останній тиждень в Україні підтвердили понад 4 тис. випадків коронавірусної інфекції, тижнем раніше реєстрували 2,5 тис.

Реклама:

Кузін говорить, що це початок епідеміологічного сезону. Зростання захворюваності очікуюється до кінця листопада. Після нього прогнозують зростання захворюваності на грип – традиційно для зими.

Також він додав, що частіше коронавірусна хвороба трапляється у дітей.

"Серед негативних тенденцій, які ми зараз спостерігаємо, то частіше хворіють діти до 17 років. Так, якщо подивитися саме в розрізі областей, то в нас є такі області-лідерки, як Миколаївська область, де зростання хворих в 4 рази, Винницька – утричі, Харківська -майже у 2,5 рази. В абсолютних цифрах – це 302 дитини за останній тиждень", – каже головний державний санітарний лікар України.

Крім того, кількість летальних випадків у порівянні з літнім сезоном зросла – за останній звітній тиждень їх було 9 у осіб віком понад 65 років.

Нагадуємо, у травні 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що COVID-19 більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

Про скасування карантину в Україні розповідав Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Реклама:

Раніше ми писали про найпоширені міфи щодо COVID-19.