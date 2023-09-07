"Укрзалізниця" остаточно дерусифікувала квитки – мовний омбудсмен

В "Укрзалізниці" остаточно дерусифікували квитки на всі види сполучень, але продовжують вилучати надписи російською мовою із вивісок та стендів, розташованих на території залізничної інфраструктури.

Про це повідомили в Офісі Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

"Наприкінці липня я розпочав заходи державного контролю за застосуванням державної мови АТ "УЗ" після того, як у посадковому документі міжнародного сполучення виявили, що відомості для пасажира, умовні позначки і типи вагонів, при його поверненні через інтернет-сервіс АТ "Укрзалізниця", подана виключно недержавною мовою", – розповів мовний омбудсмен.

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В "Укрзалізниці" пояснили це технічною помилкою у системі, через яку купують квитки.

Фото: Володимир Криницький Вікіпедія

Як зазначили в Офісі мовного омбудсмена, згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках. Однак "УЗ" вирішила відмовитися від мови агресора.

"На сьогодні під час оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди АТ "Укрзалізниця" через сервіс придбання електронних проїзних документів жодна інформація російською мовою разом із посадковим документом (візуальною формою електронного проїзного документа) системою не формується", – зауважили в "УЗ".

У товаристві додали, що також збираються дерусифікувати інформаційні вивіски, стенди, посвідчення працівників, бланки, написи на вагонах тощо.

Також планують затвердити список роздільних та зупинних пунктів, які будуть перейменовувати.

"В умовах повномасштабної війни рівень виконання мовного закону має бути максимально високим. І це стосується всіх перевізників та надавачів транспортних послуг", – наголосив Тарас Кремінь.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про скарги пасажирів на "Укрзалізницю" за порушення мовного закону.