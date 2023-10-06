В Єрусалимі заарештували туриста, який розбив античні статуї: адвокат посилається на маревний синдром

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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6 жовтня 2023

В Єрусалимі заарештували американського туриста, який кинув на підлогу античні статуї. Внаслідок цього вони розбилися.

Про це повідомляє Associated Press.

Подія сталася у Музеї Ізраїлю. Чоловік зіпсував дві римські статуї, які датуються II століттям нашої ери.

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У поліції підозрюваного назвали "радикально налаштованим". 

Фото: alexraths/Depositphotos

Спираючись на результати первинного допиту, правоохоронці припускають, що турист розбив статуї, бо вважає їх "ідолопоклонницькими та такими, що суперечать Торі".

Однак адвокат чоловіка заперечує це. Він наголошує на тому, що у туриста психічний розлад – єрусалимський синдром.

Єрусалимський синдром – це маревний стан, спричинений релігійним магнетизмом міста. Туристи починають вірити, що вони релігійні постаті. Синдром може виникати у представників різних релігій. 

Затриманому проведуть психіатричну експертизу.

Музей Ізраїлю повідомив, що турист розбив на друзки статую язичницького божества, а у статуї Афіни збив голову. Їх мають намір відреставрувати.

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Розбиті статуї. Фото: Музей Ізраїлю

"Цей випадок знищення культурних цінностей шокує. Ми із занепокоєнням спостерігаємо той факт, що культурні цінності знищуються релігійно мотивованими екстремістами", – прокоментував подію Елі Ескусідо, директор Управління старожитностей Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі поліція заарештувала євреїв, які плювали в християн. 


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