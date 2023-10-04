В Ізраїлі поліція заарештувала євреїв, які плювали в християн

Поліція Ізраїлю заарештувала п’ятьох осіб за підозрою в плюванні в християнських паломників або на церкви у Старому місті Єрусалиму.

Про це повідомляє CNN.

Четверо осіб заарештували за інциденти в середу, 4-го жовтня, ще одного – за випадок на початку тижня. Один із підозоюваних – неповнолітній.

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У поліції кажуть, що це сталося після повідомлень, що ортодоксальні євреї плювали на християнських паломників. Підтверджує цей факт і вірусне відео, зняте у понеділок, 2-го жовтня.

Правоохоронці уточнили, що всі особи мають різні звинувачення. Одного з порушників затримали за напад, адже він плюнув у людину. Інші – просто плювали в натовп людей, тому підпадають під статтю хуліганства.

Фото: joe daniel price/Gettyimages.com

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив із рішучим засудженням будь-яких спроб завдати шкоди віруючим.

"Ізраїль повністю відданий захищати священне право поклоніння та паломництва до святих місць усіх конфесій", – додав він.

Вузькі провулки Старого міста оточують деякі з найсвятіших місць для євреїв, християн і мусульман. Місцеві громади вже давно знайшли способи спільного існування, не зважаючи на регулярні спалахи напруги поміж вірян, особливо під час релігійних і національних свят.

За даними Reuters, поліція надалі використовуватиме камери відеоспостереження, патрулювання та інтернет-моніторинг для боротьби з цим явищем як у режимі реального часу, так і минулого, а також може почати накладати спеціальні адміністративні штрафи.

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