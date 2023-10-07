Вчені підтвердили вік найдавніших слідів людини у Північній Америці – дослідження

Нове дослідження підтверджує гіпотезу, що виявлені людські сліди в штаті Нью-Мексико є найдавнішим доказом присутності людини на американському континенті.

Про це пише The Associated Press.

Знайдені сліди на краю стародавнього озера в Національному парку Вайт-Сендс, США викликали суперечки між археологами. Їх датують періодом від 21 до 23 тисяч років тому.

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Вперше про цей вік повідомили в журналі Science у 2021-му році. Проте деякі вчені не погоджувалися з цієї тезою.

Фото: Виявлені сліди в парку/Борнмутський університет

Питання були зосереджені на тому, чи могло насіння водних рослин, використане для початкового датування, поглинути давній вуглець з озера - що, теоретично, могло б відкинути радіовуглецеве датування, метод датування заснований на визначенні відносного вмісту ізотопу 14С, на тисячі років.

Проте останнє дослідження надає 2 додаткових докази на користь давнього віку. В ньому використали два абсолютно різних матеріали з місця виявленні слідів: пилок давніх хвойних дерев і зерна кварцу.

Встановлений вік кинув виклик усталеній думці, що люди досягли Америки лише за кілька тисяч років до того, як підвищення рівня моря перекрило міст Беренгової протоки між Росією та Аляскою близько 15 тис. років тому.

Незалежний археологічний геолог з Альбукерке Томас Стаффорд говорить, що раніше був скептично налаштований, але нові дані змінили його думку.

"Якщо три абсолютно різні методи сходяться в одному віковому діапазоні, це дуже важливо", – додав він.

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У новому дослідження виділили 75 тис. зерен чистого пилку з того самого осадового шару, що містив сліди людини. Вчені також вивчили накопичені пошкодження в кристалічних решітках стародавніх зерен кварцу, щоб оцінити їхній вік.

Дослідники також звертають увагу і на сліди. Будь-що, залишене людьми чи мегафауною, може надати більше інформації про певний період часу. Сліди тварин у Вайт-Сендс знаходили теж.

Хоча інші археологічні пам'ятки в Америці вказують на подібний діапазон дат понад 20 тис. років тому, – зокрема, вчені все ще сумніваються, чи справді такі матеріали вказують на присутність людини.

Водночас останнє дослідження перевертає уявлення багатьох археологів про те, що вони знали про час прибуття наших предків до Нового Світу.

Раніше ми розповідали про виявлення найбільших ручних сокир віком 300 тисяч років у Британії.