У Франції закрили сім шкіл через нашестя клопів

У Франції довелося закрити сім шкіл через нашестя клопів останнім часом.

Про це пише The Gurdian з посиланням на інтерв’ю міністра освіти Франції Габріеля Атталя телеканалу France 5.

"Клопи були виявлені на різних рівнях у ... здається, 17 закладах, і зараз, коли я розмовляю з вами, сім закладів закриті з цієї причини" – сказав він.

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Цього тижня французькиий уряд проведе низку зустрічей, щоб розглянути різке зростання кількості повідомлень про випадки зараження клопами.

Події відбуваються на тлі того, як Франція приймає Чемпіонат світу з регбі та готується до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Ще у п’ятницю було відомо про закриття 5-х шкіл, де навчаються 1500 учнів. Ще декілька закрили на дезінфекцію.

Атталь сказав, що це лише декілька установ з майже 60 тис. закладів. Проте додав, що з реакцією тягнути не варто.

Вважається, що десята частина всіх французьких домогосподарств за останні кілька років мала проблему клопів. Вирішують її за допомогою частих дезінфекцій вартістю кілька сотень євро.

Нещодавно уряд також заспокоював людей через виявлення клопів у метро.

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Також стало відомо, що клопів на залізниці шукати будуть за допомогою службових собак.