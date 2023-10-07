Собор Паризької Богоматері відкриють для відвідувачів наступного року: деталі

Після масштабної пожежі одну з найважливіших пам’яток Франції, Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі), планують відкрити 8-го грудня 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Собор Паризької Богоматері отримав чималі пошкодження через пожежу в 2019-му році. Наразі його обвалений шпиль перебуває на стадії відновлення.

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Цей процес знаменує фінішну пряму в реконструкції готичного собору. Водночас реставрацію інтер’єру пам’ятки вздовж річки Сена до початку Олімпіади не закінчать.

Темпи робіт майже співпадають з метою президента Франції Еммануеля Макрона відкрити собор до Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та його околицях.

Якщо все піде за планом, то до кінця року завершать встановлення каркасу з міцних дубових балок для височенного шпиля. Цей етап, як і реконструкція загалом – велике випробування для місцевих ремісників.

Проте Філіп Жост, директор організації Rebâtir Notre-Dame de Paris, яка курує цей проєкт, має впевненість щодо термінів здачі.

Відбудова сакральної пам’ятки католицизму відбувається за сприяння фінансових внесків від мільярдерів, міжнародних донорів і корпорацій. Водночас під час відновлення виникали суперечки.

Спочатку архітектори чинили сильний опір заклику Макрона до креативного і сучасного шпиля. Це дало результати – тепер шпиль є точним відтворенням версії 1859 року архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка. Віражі всередині очистили та освітили в рамках реставрації теж.

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Затримки у темпах відновлення пов’язані також з тривалим очищенням від залишків свинцю після пожежі. Вони створювали ризик отруєння. Крім того, прийняли рішення провести археологічні розкопки всередині собору. У серпні операцію зупинили через смерть генерального куратора проєкту Жана-Луї Жоржелена.

Для відновлення собору зібрали 846 млн євро. Долучилися благодійники зі 150 країн світу. Та і в цьому випадку не пройшло все ідеально. Спочатку використання коштів не було достатньо прозором, а організатори не подбали про належний контроль.

Щоб не підірвати довіру громадськості, його забезпечили. Водночас досі є питання, що робити з можливими надлишковими коштами. Поки що прогнозують витрати на реставрацію у розмірі лише 700 млн євро.

Паралельно триває розслідування пожежі. Звіти поки що вказують на недбалість у заходах безпеки. Ймовірно, через це підрядники випадково створили іскру, яка швидко спалила дерев’ні балки ХІІІ ст.

Наразі влада обіцяє, що близько 14 млн очікуваних відвідувачів не будуть переживати за свою безпеку, адже собор буде ще оповитий риштуваннями.

Після пожежі в Соборі Паризької Богоматері в країні звернули більше уваги на інші пам’ятки по всій країні, які гостро потребують ремонту: від замків у Бургундії до інших соборів.

Раніше вже з’являлася інформація про те, що собор мають відкрити у 2024-му році.