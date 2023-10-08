На Вінниччині рибалки незаконно виловили 218 кг риби – тепер мають сплатити 700 тисяч грн штрафу

У Вінницькій області рибалки 7-го жовтня незаконно виловили 218 кг риби та мають тепер сплатити майже 700 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

Порушення виявили державні інспектори патруля. Вони з’ясували, що попри загрозу штрафів, рибалки займалися ловлею за допомогою сітного знаряддя – волоку.

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Подія трапилася на ставу поблизу с. Уладівка Хмільницького району.

У недобросовісних рибалок виявили 94 плітки, 55 товстолобів, 31 короп, 22 товстолоба, 20 щуки, 13 окунів, 11 білого амура, 13 окунів, 2 карася сріблястих та 2 сонячних окуня.

Фото: Вінницький рибоохоронний патруль

Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 218,3 кг . Водночас збитки нанесені рибному господарству склали 693 719 грн.

На винних склали чотири адміністративниі протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення Правил рибальства – рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову).

Нагадаємо, ще у 2021 році штрафи за незаконний вилов збільшили у десятки разів. Якщо такса за вилов одного екземпляру щуки була 340 грн, то тепер 3468 грн.