У Києві після падіння з недобудови загинули дві дівчини: поліція підозрює самогубство

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 жовтня 2023

У Києві загинули двоє дівчат 2005 і 2006 років народження, які, за попередніми даними, стрибнули з недобудови.

Випадок стався у Деснянському районі столиці, на вулиці Оноре де Бальзака, повідомляють у поліції.

О 10 годині ранку 9 жовтня до правоохоронців надійшла інформація про виявлення двох тіл. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі.

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Правоохоронці встановили особи потерпілих. За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство з позначкою "самогубство".

 Недобудова, звідки впали дівчата

2 жовтня із балкона багатоповерхівки вистрибнули хлопець і дівчина, також 2005 та 2006 років народження. Загиблі були зведеними братом і сестрою. Стрибок із балкона вони зафіксували на відео.

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