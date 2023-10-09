В Острозькій академії утворять військову кафедру – постанова уряду

При Національному університеті "Острозька академія", що на Рівненщині, утворять кафедру військової підготовки.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 1052 від 6 жовтня 2023 року.
Помічниця ректора з освітнього менеджменту навчального закладу Юлія Харчук у коментарі "УП. Життя" підтвердила інформацію про створення військової кафедри.
"Кафедра буде, але згодом. Постанова є, ми про це знаємо. Вся офіційна інформація буде на сайті. Починаючи від того, хто буде очолювати. Поки що коментарів не даємо", – зазначила вона.
|"Острозька академія". Фото з сайту навчального закладу
Також, за словами Юлії Харчук, відкриття кафедри ніяк не пов’язано з тим, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов значиться у переліку вступників до аспірантури на спеціальність "Політологія" університету "Острозька академія".
Читайте також: Резніков розповів, чи потрібні в українських вишах військові кафедри