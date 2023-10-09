В Острозькій академії утворять військову кафедру – постанова уряду

При Національному університеті "Острозька академія", що на Рівненщині, утворять кафедру військової підготовки.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 1052 від 6 жовтня 2023 року.

Помічниця ректора з освітнього менеджменту навчального закладу Юлія Харчук у коментарі "УП. Життя" підтвердила інформацію про створення військової кафедри.

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"Кафедра буде, але згодом. Постанова є, ми про це знаємо. Вся офіційна інформація буде на сайті. Починаючи від того, хто буде очолювати. Поки що коментарів не даємо", – зазначила вона.

"Острозька академія". Фото з сайту навчального закладу

Також, за словами Юлії Харчук, відкриття кафедри ніяк не пов’язано з тим, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов значиться у переліку вступників до аспірантури на спеціальність "Політологія" університету "Острозька академія".