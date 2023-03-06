Резніков розповів, чи потрібні в українських вишах військові кафедри

В Міністерстві оборони України вважають, що в українських вишах треба зберегти військові кафедри, однак думати про їхню спеціалізацію.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Liga.net.

Міністр переконаний, що навпаки в Україні культура військової професії має стати трендом.

"Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай", – говорить Олексій Резінков.

Олексій Резніков

Посадовець також вважає, в Україні має розвиватися "культура тирів".

"Ходити в тир – ця культура має бути. Мають працювати тири, щоб всі вміли вправно користуватись вогнепальною зброєю. Потрібно завершити реформу, і офіційно зареєстрована вогнепальна зброя має бути у населення, звісно, з проходженням перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органах", – каже міністр.

Олексій Резніков переконаний, що українцям треба готуватись до зміни в правовому плані та в культурі поведінки після перемоги.

"На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія.

Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає", – говорить чиновник.