Розстрілювали впритул: історії від очевидців нападу ХАМАС на музичний фестиваль в Ізраїлі

7 жовтня в ізраїльській пустелі Негев біля кордону із Сектором Гази проходив фестиваль електронної музики Supernova. Він зібрав близько 3 тисяч відвідувачів зі всього світу.

Подія збіглася у часі із нападом ХАМАС на Ізраїль. На місці фестивалю бойовики масово розстріляли людей, а частину викрали й вивезли на територію Гази. Наразі знайшли понад 250 тіл вбитих.

Фото: телеканал N12

Що відомо про фестиваль?

6-7 жовтня бразильський психоделічний транс-фестиваль Universo Paralello організовував свій перший захід в Ізраїлі – Supernova. Місцем проведення обрали пустелю Негев біля кібуцу Реїм, що на кордоні із Сектором Гази.

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Дати проведення фестивалю збіглися із Суккотом – семиденним святом, під час якого вшановують поневіряння єврейського народу пустелею Синай.

Місце проведення містило 3 сцени, кемпінг та артпростір.

Подія зібрала близько 3 тисяч відвідувачів з різних країн світу.

Фото: TRIBE of NOVA

Історії очевидців

Як повідомляє ізраїльський телеканал N12, вранці 7 жовтня учасники фестивалю почули тривогу. За кілька хвилин в’їхала машина із бойовиками, які вимкнули електрику і відкрили вогонь по відвідувачах фестивалю.

За словами Ортель, однієї з учасниць фестивалю, люди почали тікати з місця події на власних машинах.

"Вони (бойовики ХАМАС – ред.) стріляли чергами, і ми дійшли до того, що всі зупинили свої машини й почали бігти. Я сховалася у гілках деревах, подібному на кущ, і вони просто почали розстрілювати людей. Я бачила масу поранених, яких розкидало навколо, а я сиділа й намагалася зрозуміти, що відбувається", – описує події вона.

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Жінка майже годину не виходила зі схованки, після чого бойовики покинули територію. Вона намагалася втекти на машині, однак терористи повернулися. Після цього Ортель ще на три години довелося повернутися до схованки.

"Я ввімкнула телефон у режим "без звуку", а потім почала повзти по апельсиновому саду. Наді мною свистів живий вогонь. Я побачила друзів, які були пораненими, раптом під'їхав танк, який, я була впевнена, мене врятує, але потім водій сказав мені: "Я не можу вас впустити, у мене мертвий чоловік у танку".

Багато людей піднялися на верх танка, і навколо нас стріляли. Я відчувала, що я не в безпеці. Посеред пожежі почала тікати та протягом двох годин повзла до фруктового саду, де знайшла тихе місце", – розповідає Ортель.

Фото: телеканал N12

Інша учасниця фестивалю, Естер Борохова, врятувалася завдяки тому, що вдавала із себе мертву. Потім вона намагалася втекти з місця події на машині, однак водія застрелили впритул.

"Я не могла рухати ногами. Прийшли солдати (ізраїльські – ред.) й відвели нас у кущі", – розповідає жінка.

Інша очевидиця, Гілі Йоскович, ховалася у помеловому саду. Туди вона втекла із машини, по якій стріляли бойовики.

"Я опинилася посеред (цього саду – ред.), і лягла на землю. Це була друга схованка, яку я знайшла. Вони (бойовики – ред.) були просто навколо мене.

Ходили від дерева до дерева і стріляли. Звідусіль. З двох сторін. Я бачила, що навколо вмирали люди. Я була дуже тихою. Не плакала, нічого не робила", – говорить вона.

За три години жінка почула голоси ізраїльських військових і вийшла, аби вони її врятували.

Фото: gili.yoskovich/Instagram

Медик швидкої допомоги Янів, якого викликали на місце події, розповідає, що бойовики на місці фестивалю влаштували справжню різанину.

"Я ніколи не бачив нічого подібного у своєму житті. Це була спланована засідка. Коли люди виходили з аварійних виходів, загони терористів чекали на них там і просто почали їх відстрілювати", – каже він.

Що відомо про постраждалих?

Однією з постраждалих стала 30-річна Шані Лук, яка має подвійне громадянство – Німеччини та Ізраїлю.

Відео з нею поширилося мережею. Знайомі впізнали Шані за дредами та татуюваннями.

На записі озброєні чоловіки везуть у пікапі тіло оголеної жінки, у якої помітно зламану ногу та кров на голові. На фоні чути крики: "Аллаху Акбар!", що у перекладі означає "Аллах – найвеличніший".

Однак родина Шані вірить, що вона може бути живою.

"У нас є якась надія. ХАМАС відповість за неї та інших", – каже Том Вайнтрауб Лук, двоюрідний брат викраденої.

Фото: shanukkk/Instagram

Серед зниклих також закохана пара – Ноа Аргамані та Авінатан Ор. Їхнє викрадення теж зафіксували на відео.

Завдяки цьому пару впізнав Моше Ор, брат Авінатана.

"Я бачив на відео його дівчину Ноа, налякану і схвильовану. Не можу уявити, що з нею відбувається – кричати в паніці на мотоциклі, коли якісь відморозки тримають її та не відпускають.

Мій брат – великий хлопець, два метри на зріст, тренується чотири рази на тиждень, дуже сильний. Його тримали, мабуть, четверо чи п'ятеро людей, і просто вели їх у бік смуги", – розповів він.

Нині невідома доля і Селін Нагар, 26-річної франко-ізраїльтянки. У неї залишилася 6-місячна донька.

Чоловік Селін, Ідор Нагар, відстежив місцеперебування автомобіля, в якому їхала жінка. Вона була на кордоні із Сектором Гази.

Ідор поїхав на пошуки машини. Коли він знайшов авто, воно було у кульових отворах, але без слідів крові. Тому чоловік сподівається, що Селін жива.

У волонтерській групі ZAKA, яка займається пошуком людських останків після терактів та інших катастроф, повідомили, що знайшли понад 250 тіл на місця проведення музичного фестивалю.

Що сталося?

Вранці 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль ракетами та вдерся на територію країни.

9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази.

Наразі відомо про близько 800 загиблих та 2500 поранених.

Україні вдалося вивезти з Ізраїлю пораненого українського хлопчика. Також МЗС перевіряє інформацію про загибель трьох українців – двох в Ізраїлі та одного в Секторі Гази.