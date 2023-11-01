Кабмін ухвалив зміни у проведенні іспиту з державної мови

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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1 листопада 2023

Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміни у проведенні іспиту на володіння державної мови. 

До нього додали завдання на написання тексту та збільшили тривалість.

Про це повідомляють в офісі Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. 

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Письмова частина іспиту буде складатися з тестових завдань та написання тексту на задану тему. Усна частина, монологічне висловлювання, залишиться без змін.

Фото: luckybusiness/Depositphotos

Тривалість іспиту варіюватиметься в залежності від його цілей:

  • для людей, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків – 60 хвилин (було 30);
  • для людей, які мають намір отримати громадянство України – 150 хвилин (було 120).

Письмова та усна частини іспиту проходитимуть у формі анонімного комп’ютерного онлайн-іспиту.

Зміни запроваджуються з 1 січня 2024 року. 

Нагадаємо, згідно з дослідженням, близько 5% сайтів ЗМІ не мають української версії.

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