Киянину загрожує до 2 років в'язниці за домашнє насилля над братом

41-річному киянину загрожує до двох років позбавлення волі за домашнє насильство, яке він систематично вчиняв щодо рідного брата.

Як повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, кривдник проживає в одній квартирі разом з потерпілим 49-річним чоловіком.

"Протиправні дії підозрюваного виражалися у образах нецензурними словами, погрозах та у застосуванні фізичного насильства. Така поведінка чоловіка призвела до комплексу негативних переживань та психологічних страждань потерпілого з приводу сімейної обстановки, а також значно погіршило якість його життя", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

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У прокуратурі зазначають, що підозрюваний ніде не працює та не має соціальних зв’язків. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство та перебуває на обліку Деснянського УП ГУ НП у м. Києві у категорії "кривдник".

За вчинене йому загрожує покарання до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві покарають чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над батьком.

Ірина Бура, "УП. Життя"

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