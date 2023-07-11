У Києві покарають чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над батьком

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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11 липня 2023

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який систематично вчиняв домашнє насильство над батьком попри заборонний припис від суду.

Неодноразово судимий чоловік систематично погрожував фізичною розправою, принижував та кидався з кулаками на батька, повідомляє поліція Києва. 

67-річний чоловік вперше звернувся до поліції у березні цього року. Киянин повідомив, що його син вчиняє відносно нього домашнє насильство. 

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На місце події виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству, яка задокументувала кримінальне правопорушення.

"Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Іван Свириденко, фігурант вже перебував у полі зору поліцейських за вчинення майнових злочинів та нанесення тілесних ушкоджень", – йдеться у повідомленні правоохоронців. 

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 Фото: creatista/Depositphotos

На кривдника склали протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства.

Деснянський райсуд визнав чоловіка винним, виніс термінові заборонні приписи та направив його на проходження програми для кривдників на строк три місяці. 

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Незважаючи на профілактичну роботу, його поведінка в сім’ї не змінилася і він продовжував знущатися з батька. 

"У подальшому за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

У ході досудового розслідування правоохоронці зібрали достатню кількість доказів та під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили 38-річному фігуранту про підозру", – кажуть у поліції.

Кривднику загрожує до 2 років позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває у виправній колонії. До цього він відбував там покарання за інший майновий злочин. 

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який через ревнощі бив та обпікав паяльником співмешканку.

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