У Києві покарають чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над батьком

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який систематично вчиняв домашнє насильство над батьком попри заборонний припис від суду.
Неодноразово судимий чоловік систематично погрожував фізичною розправою, принижував та кидався з кулаками на батька, повідомляє поліція Києва.
67-річний чоловік вперше звернувся до поліції у березні цього року. Киянин повідомив, що його син вчиняє відносно нього домашнє насильство.
На місце події виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству, яка задокументувала кримінальне правопорушення.
"Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Іван Свириденко, фігурант вже перебував у полі зору поліцейських за вчинення майнових злочинів та нанесення тілесних ушкоджень", – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Читайте також: Вдарив в обличчя і тулуб: у київському парку чоловік побив двох підлітків, які каталися на скейтах
|Фото: creatista/Depositphotos
На кривдника склали протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства.
Деснянський райсуд визнав чоловіка винним, виніс термінові заборонні приписи та направив його на проходження програми для кривдників на строк три місяці.
Незважаючи на профілактичну роботу, його поведінка в сім’ї не змінилася і він продовжував знущатися з батька.
"У подальшому за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.
У ході досудового розслідування правоохоронці зібрали достатню кількість доказів та під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили 38-річному фігуранту про підозру", – кажуть у поліції.
Кривднику загрожує до 2 років позбавлення волі.
Наразі чоловік перебуває у виправній колонії. До цього він відбував там покарання за інший майновий злочин.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який через ревнощі бив та обпікав паяльником співмешканку.
Читайте також: Страждаєте від домашнього насильства? Ось де можна отримати допомогу в Україні