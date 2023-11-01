У Китаї знайшли жертовні ями бронзової доби: там виявили 120 кінських скелетів

Археологи в Китаї виявили залишки огородженого стіною міста бронзової доби, яке, ймовірно, служило політичним і культурним центром. Знахідка здивувала ямами, в яких було поховано 120 коней, принесених у жертву.

Стародавнє місто Яохеюань було розташоване біля підніжжя гір Люпань на північному заході Китаю, пише Live Science. Згідно з дослідженням, опублікованим 3 серпня в журналі Antiquity, у минулому це був культурний та політичний центр, який займав важливе місце у період династії Західна Чжоу (1045-771 рік до нашої ери).

Попри те, що в цій частині країни є й інші стоянки бронзового віку, археологи вважають, що саме Яохеюань був регіональним центром того часу. На це вказують масштаб і різноманітність споруд, виявлених під час розкопок.

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Вчені зазначають, що жертвоприношення людей і тварин були звичайною практикою в цьому місті. На це вказує велика кількість гробниць, що містять кістки коней, волів, кіз, овець, курей, собак і кроликів, похованих поруч з людьми.

Фото: Kai Bai/Antiquity Publications Ltd.

Серед іншого дослідники виявили шість жертовних ям, у яких були складені шарами останки коней. Деякі скелети розбиті на сегменти. Це може свідчити про те, що тварин, ймовірно, розчленували перед похованням. Загалом археологи знайшли скелети 120 коней, зокрема кількох лошат.

"Жертовні поховання вказують на багатство та статус держави Яохеюань, а й підтверджують наявність коней у цьому регіоні. Вони були одним із найважливіших ресурсів на північному заході Китаю в період Західного Чжоу", – пишуть автори дослідження.

Археологи виявили також безліч артефактів, розкиданих по всьому місту: керамічні форми, предмети з нефриту та каменю, лакові вироби, посудини із селадону та кістки, на яких було вигравіровано різні символи, схожі на китайські ієрогліфи.

Ірина Батюк, "УП. Життя"