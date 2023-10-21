В Італії археологи знайшли давньогрецький шолом. ФОТО

Археологи, які проводили розкопки на акрополі давньогрецького міста Елея, знайшли добре збережений шолом.

Про це повідомляє Heritage Daily.

Під час розкопок у святилищі було виявлено добре збережений давньогрецький шолом, третій подібний екземпляр, знайдений у стародавньому місті.

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На думку дослідників, шолом, ймовірно, був принесений на зберігання Афіні після битви або під час війни.

Фото: Міністерство культури Італії

Елея була заснована греками близько 538–535 років до нашої ери на узбережжі Тірренського моря в сучасній провінції Салерно, Італія.

Місто було відоме як центр філософії та навчання.

Наразі археологи проводять розкопки на акрополі, де у 2022 році було виявлено святилище, присвячене богині Афіні.

Афіна була давньогрецькою богинею, пов’язаною з мудрістю, війною та ремеслом, яка часто зображувалася в шоломі та зі списом.

Святилище було побудовано після битви при Алалії під час війни між греками та союзними етрусками з карфагенянами між 540 та 535 роками до нашої ери.

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Дослідники також знайшли залишки розписаної цегляної стіни, можливо, ранньої форми святилища, і багатокутні блоки, характерні для давньогрецької архітектури.

За словами дослідників, ще однією помітною знахідкою є виявлення кераміки зі словом "священний", що ще більше вказує на важливість цього місця.

У заяві для преси міністр культури Італії сказав, що відкриття грецького шолома та напису підкреслюють необхідність інвестування в археологічні дослідження для виявлення "важливих фрагментів історії Середземномор’я".

Нагадаємо, раніше київські митники виявили у поштовому відправленні сотню археологічних артефактів.