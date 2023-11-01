Суд в Уганді оштрафував подружжя зі США на 28 тисяч доларів за жорстоке поводження з дитиною

Суд в Уганді оштрафував подружжя зі США, яке визнало себе винними в жорстокому та недбалому поводженні зі своїм 10-річним прийомним сином.

Як повідомляє Reuters, Ніколаса і Маккензі Спенсер з Південної Кароліни, яким близько 30 років, затримали в грудні минулого року.

Їх звинуватили в торгівлі людьми та тортурах щодо 10-річного хлопчика, якого вони виховували протягом двох років в Кампалі – столиці Уганди. Відомо, що дитина має особливі потреби.

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За цей злочин подружжю загрожувало довічне ув’язнення.

Скріншот: Law and Crime

Місцеву поліцію про нелюдське поводження з хлопчиком повідомила няня. Прийомні батьки змушували дитину спати на дерев'яній підлозі та годували його лише холодною їжею.

Суддя під час засідання суду у вівторок, 31 жовтня, заявила, що в результаті угоди про визнання провини з прокурорами, обвинувачені були звільнені під заставу у березні, погодилися визнати себе винними, але за меншими звинуваченнями.

Зокрема, пара визнала себе винною у жорстокому та недбалому поводженні з дитиною та у незаконному перебуванні в країні і працевлаштуванні без дозволу. За це їх засудили до двох місяців арешту, який вони відбули після арешту минулого року.

"Дитина потребувала допомоги та підтримки, оскільки втратила батька, її покинула власна матір. На жаль, обвинувачені не змогли впоратися з його особливою поведінкою", – сказала суддя Аліса Кьомухангі, виголошуючи своє рішення.

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Суд також зобов'язав обвинувачених сплатити штраф у розмірі приблизно 9,3 мільйона угандійських шилінгів (2460 доларів). Їм також наказали відшкодувати дитині моральну шкоду в розмірі 100 мільйонів угандійських шилінгів (26 тисяч доларів США).

За словами адвоката подружжя, у хлопчика були психіатричні проблеми. Пара нібито намагалася доглядати за ним належним чином, але, оскільки не мала досвіду виховання, то "можливо, зайшла занадто далеко".

Ірина Бура, УП. Життя