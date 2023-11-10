Телескоп Вебба показав барвисте скупчення галактик "Різдвяна ялинка". ФОТО

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10 листопада 2023

Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) отримали зображення далекого барвистого скупчення галактик, яке назвали "Різдвяна ялинка".

У скупченні галактик космічний телескоп Джеймса Вебба виявив мерехтливі "різдвяні вогні" у вигляді 14 нових транзиентних об'єктів небесних тіл, які різко яскравішають, повідомляє Space.

Це скупчення галактик має офіційну назву MACS041 і розташоване на відстані близько 4,3 мільярда світлових років від Землі.

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"Ми називаємо MACS0416 галактичним скупченням "Різдвяна ялинка", як через його барвистість, так і через мерехтливі вогні, які ми в ньому бачимо. Це окремі зірки, які, здається, раптово яскравішають на порядки величин, а потім згасають", говорить Хаоцзін Ян, доцент кафедри фізики і астрономії Університету Міссурі.

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 Фото: NASA

Світло від скупчення галактик "Різдвяна ялинка" почало свою подорож у космосі, коли Сонячна система, якій зараз 4,6 мільярда років, мала вік близько 300 мільйонів років.

Астрономи також знайшли ще дещо надзвичайне в галактичному скупченні "Різдвяної ялинки" – "зірку-монстра", яка утворилася, коли Всесвіту було 3 мільярди років. Вони назвали зірку "Мотра"  через її моторошний вигляд (Мотра – гіганський монстр, відомий як кайдзю в японському кіно).

Особливо цікавим у галактиці Мотри є той факт, що вона також була видимою і лінзоподібною на знімках космічного телескопа "Хаббл", зроблених дев'ять років тому.

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За словами вчених, зазвичай об'єкт лінзування і фонова галактика зміщуються за такий період часу, але рідна галактика Мотри і об'єкт, що її лінзує, схоже, "тримаються разом". 

У майбутньому Ян і його команда сподіваються з'ясувати природу цього об'єкта і виявити його нові характеристики.

Нагадаємо, ми також писали, що строноми з Іспанії, США, Італії та інших країн знайшли найвіддаленішу галактику у Всесвіті, яка схожа на Чумацький Шлях. Її виявили за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

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Ірина Бура, УП. Життя


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