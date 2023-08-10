Телескоп Вебба показав найбільш віддалену зірку Всесвіту

Космічний телескоп Джеймса Вебба сфотографував найвіддаленішу зірку у Всесвіті.

Її назвали Еарендел, пише видання Space.

Вчені припускають, що вона вдвічі гарячіша за Сонце, і, ймовірно, має зоряний супутник.

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Астрономи відкрили Еарендел у 2022 році з допомогою телескопу Хаббл.

Фото: NASA

За підрахунками науковців, зірка засяяла менше ніж через мільярд років після Великого вибуху, який призвів до існування нашого Всесвіту. Світлу Еаренделя знадобилося 12,9 мільярда років, щоб досягти Землі.

Однак, Всесвіт після Великого вибуху розширювався з пришвидшенням, тому найвіддаленіша зірка розташована у 28 млрд світлових років від Землі.

Хаббл зміг помітити Еарендел завдяки явищу, відомому як гравітаційне лінзування. Науковці встановили, що масивне тіло викривлює своїм гравітаційним полем напрямок поширення випромінювання, подібно тому, як викривляє світловий промінь звичайна лінза.

Тому Хаббл використав ту саму стратегію, використавши силу викривлення простору гравітаційного скупчення WHL0137-08.

Еарендел в проєкції

Астрономи NASA також припускають, що Еарендел має холодну, червону зірку-компаньйона.

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"Це світло було розтягнуто внаслідок розширення Всесвіту до довжин хвиль, більших, ніж можуть виявити прилади Хаббла, і тому його можна було виявити лише за допомогою Вебба", – зазначили вони.