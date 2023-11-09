Телескоп Вебба виявив найдальшу галактику-двійника Чумацького Шляху. ФОТО

Астрономи з Іспанії, США, Італії та інших країн знайшли найвіддаленішу галактику у Всесвіті, яка схожа до Чумацького Шляху. Її виявили за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

Спіральна галактика розташована на відстані 11,7 мільярда світлових років від Землі, йдеться в дослідженні, яке опубліковане в журналі Nature, пише Space.

Згідно з висновками вчених, галактика Ceers-2112 з’явилася, коли Всесвіту було близько двох мільярдів років. До Чумацького Шляху галактику уподібнює наявність особливої перемички – смуги із зірок та газу, що перетинає її центр.

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Фахівці вважають, що ця перемичка обертається циліндрично, спрямовуючи газ у центр галактики та викликаючи спалахи зореутворення.

Художнє зображення спіральної галактики ceers-2112. Фото: Luca Costantin (CAB/CSIC-INTA)

Попередні спостереження космічного телескопа Hubble свідчили, що в ранньому Всесвіті було дуже мало галактик зі смужками. Раніше астрономи вважали, що така особливість спіральних галактик з'являється вже в астрономічних об'єктах, що закінчили своє формування, – зрілих галактиках.

Однак нові дані, отримані з космічного телескопа Джеймса Вебба, засвідчують, що навіть молоді спіральні галактики, такі як Ceers-2112, розташовані на відстані 11,7 мільярда, світлових років від нас, мали перемички.

"Відкриття спіральної галактики ceers-2112 доводить, що галактики, схожі на нашу, вже існували 11,7 мільярда років тому, коли Всесвіт мав лише 15% свого життя", – пояснює провідний автор дослідження, астрофізик з Центру астробіології в Мадриді Лука Костантін.

За словами авторів дослідження, факт існування перемички біля галактики у Ceers-2112 із раннього Всесвіту кидає виклик сучасним теоріям утворення галактик. Адже вони говорять, що умови в ранньому космосі не дозволяли формуватися спіральним галактикам з такою особливістю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що телескоп Евкліда зробив перші повноколірні знімки космосу.

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Ірина Батюк, "УП. Життя"