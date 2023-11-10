У Київському зоопарку показали "новосілля" папуг-монахів. ФОТО

У Київському зоопарку влаштували "новосілля" для сімейства папуг-монахів (цей вид також називається "калита сіроволий").

Родина цих папуг збільшилась до таких розмірів, що стала потребувати додаткових житлових умов.

Тож працівники зоопарку збудували їм цілий житловий комплекс під назвою "Дружній", розповідають на Facebook-сторінці закладу.

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"Чудова новина для любителів папуг! Представляємо новий всесезонний будиночок для родини папуг-монахів (Калита).

Для максимального комфорту пернатих у ньому облаштовано каскади гнізд для подальшого оздоблення на власний смак", – кажуть доглядачі.

Усі фото: Київський зоопарк

Також на "прибудинковій території" для птахів облаштували дитячий майданчик, спортивний комплекс, фудкорт та розважальну зону: різноманітні присади, годівнички, гойдалки, драбинки, канати та гризунки.

У Київзоо показали новий всесезонний будиночок для родини папуг-монахів

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У будиночку облаштували каскади гнізд для подальшого оздоблення "на власний смак" птахів

Комплекс розрахований на цілорічне проживання, адже у ньому встановлено двоконтурну систему освітлення та автономний інфрачервоний обігрів.

На "прибудинковій території" для птахів облаштували дитячий майданчик, спортивний комплекс, фудкорт та розважальну зону

"Цікавою особливістю папуг-монахів є те, що на відміну від інших папуг-сородичів, вони власноруч будують гнізда, старанно переплітаючи тоненькі гілочки.

Тож саме для цього ми заготували мешканцям ЖК "Дружнього" порізані хворостини", – додають працівники Київзоо.

Для будування гнізд папужкам принесли порізані хворостини

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Дивіться на цього новосельця!

Папужки радіють новому великому комплексу