У зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако. ВІДЕО

У столиці облаштували новий просторий вольєр для родини папуг жако, яких врятували рік тому.

У ньому створили умови, наближені до природних, повідомляє Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

"Ми раді представити вам новий авіарій (вольєр – ред.) для врятованих папуг, які потрапили до зоопарку у 2022 році. Хворих та наляканих птахів до Київзоо привезли співробітники поліції. Майже рік відбувалась їх поступова реабілітація", – розповіли в установі.

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Щоб забезпечити папугам комфорт у вольєрі встановили різні прилади:

іграшки;

гілки дерев;

годівнички;

декоративний фонтанчик;

освіжаючий туманно-крапельний розпилювач.

Як зазначили в зоопарку, важливе значення для здоров’я птахів має підібраний раціон, який складається зі спеціального гранульованого корму збагаченого усіма необхідними вітамінами та мінералами. Також птахи із задоволенням ласують фруктами, плодами та насінням.

Папуги жако. Фото: Київзоо

"Це досить великі птахи, які виростають до 30-35 сантиметрів і живуть до 50 років, а іноді і більше", – зазначили в зоопарку.

Врятована папуга. Фото: Київзоо

Як додають в установі, в останні роки популяція птахів різко скоротилася через необмежений вилов з природи та торгівлю ними. А також через знищення тропічних лісів, де проживають жако. Тому цьому виду папуг надано статус "під загрозою вимирання".

Папуга у новому вольєрі. Фото: Київзоо

"Наша головна мета – реабілітувати пернатих та навчити людей тому, що утримання птахів має бути компетентним і сприяти охороні виду в природі", – наголосили у столичному зоопарку.

Столичний вольєр для папуг. Фото: Київзоо

Нагадаємо, шпороносних черепах, що мешкають у Київзоо нещодавно перевели до літнього вольєра.

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