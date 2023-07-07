У зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако. ВІДЕО

У столиці облаштували новий просторий вольєр для родини папуг жако, яких врятували рік тому.
У ньому створили умови, наближені до природних, повідомляє Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.
"Ми раді представити вам новий авіарій (вольєр – ред.) для врятованих папуг, які потрапили до зоопарку у 2022 році. Хворих та наляканих птахів до Київзоо привезли співробітники поліції. Майже рік відбувалась їх поступова реабілітація", – розповіли в установі.
Щоб забезпечити папугам комфорт у вольєрі встановили різні прилади:
- іграшки;
- гілки дерев;
- годівнички;
- декоративний фонтанчик;
- освіжаючий туманно-крапельний розпилювач.
Як зазначили в зоопарку, важливе значення для здоров’я птахів має підібраний раціон, який складається зі спеціального гранульованого корму збагаченого усіма необхідними вітамінами та мінералами. Також птахи із задоволенням ласують фруктами, плодами та насінням.
|Папуги жако. Фото: Київзоо
"Це досить великі птахи, які виростають до 30-35 сантиметрів і живуть до 50 років, а іноді і більше", – зазначили в зоопарку.
|Врятована папуга. Фото: Київзоо
Як додають в установі, в останні роки популяція птахів різко скоротилася через необмежений вилов з природи та торгівлю ними. А також через знищення тропічних лісів, де проживають жако. Тому цьому виду папуг надано статус "під загрозою вимирання".
|Папуга у новому вольєрі. Фото: Київзоо
"Наша головна мета – реабілітувати пернатих та навчити людей тому, що утримання птахів має бути компетентним і сприяти охороні виду в природі", – наголосили у столичному зоопарку.
|Столичний вольєр для папуг. Фото: Київзоо
Нагадаємо, шпороносних черепах, що мешкають у Київзоо нещодавно перевели до літнього вольєра.
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