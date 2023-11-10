Наліпки з емоціями: у бібліотеках Фінляндії проводять експеримент, щоб популяризувати читання

У столиці Фінляндії, міській бібліотеці Гельсінкі дозволили читачам анонімно рекомендувати книги за допомогою спеціально розроблених наліпок з емоціями.
Соціальний експеримент розпочали також у всіх філіях міської читальні, повідомляє TheMayor.
Наліпки, які дозволено залишати в книжках, містять чотири типи емоцій:
- проникливість;
- тремтливість;
- свіжість;
- та ефект враження.
|Книги з "відгуками". Фото: Міська бібліотека Гельсінкі
Зазначається, що ці емоції були обрані тому, що вони достатньо відрізняються один від одного, описують емоційні стани та є загально зрозумілими.
Очікується, що одну з них читач відчує після прочитання книги й залишивши свій "відгук" зможе заохотити когось іншого до читання.
|Наліпки. Фото: Міська бібліотека Гельсінкі
Наліпки розташовані в бібліотеках біля автоматів для повернення, відтак читач може вставити відповідну картку між сторінками книги, яку повертає.
Метою експерименту є популяризація читання.
Раніше ми повідомляли про 5 книжок, які читають під час війни.
Читайте також: "Зруйнована бібліотека" на гастролях: як Україна просуває свою літературу за кордономРеклама: