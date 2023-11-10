Наліпки з емоціями: у бібліотеках Фінляндії проводять експеримент, щоб популяризувати читання

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
1967
10 листопада 2023

У столиці Фінляндії, міській бібліотеці Гельсінкі дозволили читачам анонімно рекомендувати книги за допомогою спеціально розроблених наліпок з емоціями. 

Соціальний експеримент розпочали також у всіх філіях міської читальні, повідомляє TheMayor. 

Наліпки, які дозволено залишати в книжках, містять чотири типи емоцій:

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  • проникливість; 
  • тремтливість; 
  • свіжість; 
  • та ефект враження.
Книги з "відгуками". Фото: Міська бібліотека Гельсінкі 

Зазначається, що ці емоції були обрані тому, що вони достатньо відрізняються один від одного, описують емоційні стани та є загально зрозумілими.

Очікується, що одну з них читач відчує після прочитання книги й залишивши свій "відгук" зможе заохотити когось іншого до читання. 

Наліпки. Фото: Міська бібліотека Гельсінкі 

Наліпки розташовані в бібліотеках біля автоматів для повернення, відтак читач може вставити відповідну картку між сторінками книги, яку повертає.

Метою експерименту є популяризація читання.

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