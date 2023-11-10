Китайські вчені створили першу у світі мавпу-химеру. ФОТО

Мавпу-химеру, народжену з сяючими кінчиками пальців і флуоресцентними зеленими очима, створили вчені з Китайської академії наук в рамках першого в світі прориву в галузі стовбурових клітин.
Самець довгохвостої макаки – перший примат, створений зі стовбурових клітин двох ембріонів одного виду, повідомляє The Telegraph.
Вчені взяли стовбурові клітини з тижневого ембріона макаки, прикріпили до них зелену мітку, що світиться, перед тим, як вводити їх у п'ятиденний ембріон іншої макаки.
6 із 12 тварин народилися живими.
|Фото: Cell/PA Wire
Одна з мавп-самців, народжених в результаті експерименту зі злиття клітин, виявилася "справжньою химерою" – близько двох третин її тіла складаються з донорських, яскраво-зелених стовбурових клітин.
На фотографіях тварини видно очі, що світяться, і жовто-зелені кінчики пальців.
Зелені мітки помітні також в мозку, нирках, печінці та статевих залозах примата.
Присутність донорських флуоресцентних зелених клітин у статевих залозах свідчить про те, що химерний примат може передавати донорські клітини своїм майбутнім нащадкам.
"Ця робота може допомогти нам створити більш точні моделі мавп для вивчення неврологічних захворювань, а також для інших біомедичних досліджень", – каже старший автор дослідження Чжен Лю.
Вчені зауважують, що цей прорив також може призвести до створення тварин з певними людськими рисами, що дозволить краще тестувати ліки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американські та британські вчені вперше у світі створили штучні ембріони, які нагадують ембріони на ранніх стадіях розвитку людини.
Читайте також: "Намагаються обдурити природу: науковці створили прототип штучної матки для порятунку недоношених дітей"
Ірина Бура, УП. Життя