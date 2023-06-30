Намагаються обдурити природу: науковці створили прототип штучної матки для порятунку недоношених дітей

Науковці у Барселоні створили прототип штучної матки для недоношених дітей, які народилися на 6 місяці вагітності та менше.

Їм вдалось створити штучну плаценту та імітували плодові води всередині, пише Reuters.

Плід віком шість місяців та менше вважається недоношеним та має високий ризик смерті або інвалідності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2019 році у світі померло близько 900 тисяч недоношених немовлят.

Тому науковці вирішили знайти рішення для цієї проблеми, щоб вберегти якомога більше маленьких життів.

Дослідники створили захисне середовище зі штучної плаценти із напівпрозорим контейнером із біосумісного матеріалу. В ньому у плода продовжують розвиватися легені, кишківник і мозок плоду.

Завдяки амніотичній рідині (плодовим водам) плід є ізольованим від зовнішніх подразників, але доступним для ультразвукового контролю та моніторингу.

"Ми намагаємося розробити систему, яка дозволяє нам утримувати плід поза матір’ю, але все ще в умовах внутрішньоутробного розвитку: щоб він продовжував дихати та їсти через пуповину, лишався в оточенні амніотичної рідини при постійній температурі", – сказав керівник проєкту Едуард Гратакос.

Спершу вчені випробували штучну матку на ягнятах. У ній малюки лишались живими протягом 12 днів. Науковці планують ще протестувати штучний орган на свинях, перш ніж запропонувати випробування на людях.

"Надзвичайно складний проєкт охоплює багато різних спеціальностей медицини та вимагає інженерів різних типів. Це виклик – обдурити природу, щоб зробити це можливим", – сказав очільник проєкту.

Доцентка кафедри педіатрії в Колумбійському університеті Келлі Вернер додала, що штучна плацента не призначена для заміни природної.

"Попри ці досягнення, ми все ще повинні докладати всіх зусиль для підтримки здоров’я матері та зменшення факторів ризику, які призводять до передчасних пологів", – заявила вона.

Лікарка також зауважила, що винахід вчених має пройти ретельні клінічні випробування, щоб перевірити безпеку, та виявити побічні ефекти.