Як дітям підтримати друзів, які втратили близьких? Поради МОЗ

Міністерство охорони здоров’я зібрало поради, як дітям поводитися з однолітками, які переживають втрату рідної людини, і допомогти їм пережити горе.

У МОЗ закликають батьків обережно підбирати слова, повідомляючи своїй дитині про втрату в родині її друга чи подруги. Така новина може травмувати також і їхню дитину, оскільки вона природно наштовхує на думки, що й у її родині може статися щось подібне.

Дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз радить уникати слова "твій (друг)", "твоя (подруга)", під час розмови про втрату, щоб дитина не проєктувала ситуацію на себе.

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"Розкажіть, в кого померла близька людина, та поясніть, що їм зараз важко і їм знадобиться допомога. Можна сказати дитині, що не треба боятися, що чуже горе, якось відобразиться на ній. Навпаки, якщо вона спробує поговорити та допомогти, то їй самій стане краще", – пояснюють у МОЗ.

Психологиня рекомендує запитати дитину, чи знає вона, що можна сказати, щоб підтримати після втрати. Відповіді дитини слід вислухати та підтримати коректні. Також можна запропонувати дитині інші доречні варіанти:

"Я знаю, що сталося, і мені дуже шкода";

"Я не знаю, як підібрати слова, щоб підтримати тебе";

"Ми всі завжди будемо пам’ятати твого батька/твою матір. Якщо ти захочеш щось зробити в його пам’ять, я тобі допоможу".

"Поясніть, що не можна казати подрузі чи другу, які пережили втрату: "не плач", "не переживай", "все буде добре", "зате в тебе залишилася мама/тато", "зате ти живий". Якщо ваша дитина хоче обійняти подругу чи друга, щоб заспокоїти чи таким чином, висловити свою підтримку, то обов’язково потрібно спитати дозволу", – зазначають у МОЗ.

Фахівці радять батькам пояснити своїй дитині, що її подрузі чи другу, в яких хтось помер, зараз дуже важко, їм складно розібратися зі своїми емоціями, вони можуть відчувати смуток, злість, відчай, роздратування і поводитися не так, як зазвичай.

Слід наголосити: "Якщо друг чи подруга злиться, це не означає, що ти чимось завинив перед ним. Це нормально. Треба спробувати це зрозуміти".

Але якщо поведінка дитини, яка переживає втрату, буде грубою, то потрібно коректно означити свої кордони і пояснити, що це боляче, неприємно і "зі мною так не можна".

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Так само слід пам’ятати: якщо людина, яка переживає втрату, сміється і має хороший настрій – це чудово, але це не означає, що вона вже пережила горе, тепер все добре і вона не відчуватиме смутку та болі.

"Попередьте дітей, що не варто ставити зайвих запитань, бо вони можуть ранити. Але якщо друг чи подруга захочуть виговоритися, то дуже важливо вислухати їх. Також можна спитати в друга чи подруги, чим ви можете допомогти", – зазначають у МОЗ.

Варто також пояснити, що не слід нав’язувати свою компанію тому, хто переживає втрату, якщо ця людина хоче побути на самоті. Водночас не ігнорувати цю людину і не стишувати голос чи припиняти розмову, коли вона заходить – їй це може бути неприємно.

"Варто запропонувати дитині, що переживає горе, приєднатися до якоїсь активності. Якщо дитина відмовилася, то краще не вмовляти, а сказати, що коли вона захоче долучитися до гри, то ви її чекатимете. Поясніть, що у горі важливо просто бути поруч, щоб ваш друг чи подруга знали, що ви у неї є і що вона може розраховувати на вашу увагу, дружбу і допомогу", – радять у міністерстві..

Ірина Батюк, "УП. Життя"