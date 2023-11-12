Виверження вулкана може сильно пошкодити ціле місто в Ісландії – влада

Влада Ісландії оголосила надзвичайний стан після серії потужних землетрусів, які сколихнули півострів Рейк'янес на південному заході країни. У регіоні – підвищена небезпека виверження вулкана.

Метеорологічна служба Ісландії (IMO) заявила, що виверження може відбутися "без кілька днів або годин", повідомляє The Guardian.

Місто Гріндавік, де проживає близько 4000 людей, розташоване за 3 км на від району, де був зареєстрований землетрус 10 листопада. Найбільший підземний поштовх був магнітудою 5,2.

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Вже 11 листопада вранці, після того, як магма спричинила сотні землетрусів, мешканців міста почали евакуювати. За словами експертів, Гріндавік може бути сильно пошкоджений вулканом.

Фото: Hafsteinn Karlsson/GettyImages

"Зараз магма знаходиться на дуже невеликій глибині, тому ми очікуємо виверження не пізніше, ніж за пару годин або ж за кілька днів.

У нас є тріщина довжиною близько 15 кілометрів, і будь-де у районі тріщини може статися виверження", – сказав Відір Рейніссон, голова Управління з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Ісландії.

Однак він не виключив можливість виверження на дні океану, яке, ймовірно, спричинить велику хмару попелу.

"Це не найімовірніший сценарій, але ми не можемо його виключити, оскільки кінець тріщини йде в море", – зауважив він.

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Землетруси та підняття землі, викликані виверженням магми, вже завдали шкоди дорогам і будівлям у Гріндавіку та його околицях.

Експерти здивовані кількістю лави та швидкістю, з якою вона накопичується.

"Те, що ми бачимо зараз, є безпрецедентною подією. Ми говоримо про швидкість виверження та обсяги, які набагато вищі, ніж ми бачили на півострові досі", – каже координатор з питань вулканічної небезпеки Сара Барсотті.

За останні роки на півострові Рейк’янес біля вулкана Фаґрадальсф'ятль відбулося три виверження: у березні 2021 року, серпні 2022 року та липні 2023 року – усі вони були далеко від будь-якої інфраструктури чи населених пунктів.

Вулканологи вважають, що новий цикл підвищеної активності може тривати кілька десятиліть або століть.

Ірина Бура, УП. Життя