Через підводне виверження вулкана у Тихому океані утворився новий острів – вчені

Підводне виверження вулкана, що відбулось 30 жовтня та триває досі, призвело до утворення нового острова у Тихому океані.

Великі шматки каменю та застиглої магми вийшли на поверхню біля узбережжя японського острова Іводзіма, пише Live Science з посиланням на The Japan Times.

За інформацією очевидців, вибухи відбувались приблизно кожні кілька хвилин. Розпечена магма викидала великі брили каміння на понад 50 метрів у повітря.

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Дослідники Токійського університету встановили, що виверження порушило поверхню океану щонайменше у двох місцях. Але вибухи сталися лише біля найпівденнішого краю Іводзіми – там і накопичувались камені, які утворили круглий і нерівний острів приблизно 100 м в діаметрі.

Фото: The Japan Times

"Плавуча пемза та знебарвлена ​​вода спостерігаються по всій периферії острова, що свідчить про виверження магми з цього місця", – пояснюють дослідники.



Вони помітили, що скелі на острові утворили концентричну структуру, але на поверхні не було жодних ознак кратера.

За останні роки в цьому регіоні було зафіксовано кілька підводних вивержень. Вони характеризуються вибухами пари та вулканічного матеріалу на поверхню, коли вода контактує з шипучою магмою, лавою, камінням або іншими розпеченими відкладеннями.

Однак під водою вулканічний матеріал, що "виривається" з морського дна, миттєво твердне.

Регулярні виверження призвели до того, що острів Іводзіма щороку піднімається більш ніж на 1 метр.

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Нещодавньому виверженню передували вулканічні поштовхи, які почалися 21 жовтня і відбувалися кожні дві хвилини до 30 жовтня. Виверження триває і, за оцінками фахівців, існуючий острів може поєднатися з новоутвореним кам'яним виступом.