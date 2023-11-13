Українці обурені: допис Фаріон, ймовірно, допоміг окупантам затримати патріотичного студента в Криму

Екснардеп Ірина Фаріон на своєму Telegram-каналі опублікувала лист від проукраїнського студента, який підтримав її після скандальних слів про військових, але не приховала його особисті дані всупереч проханням коментаторів.

Російські силовики знайшли студента та змусили просити вибачення на камеру. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, юнаком "займається" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського міністра внутрішніх справ.

Багато українців обурилися в соцмережах через дії Фаріон. Дехто закликає судити викладачку Львівської політехніки та звинувачує її у "співпраці" з російськими спецслужбами.

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Уповноважений ВР з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже звернувся до СБУ.

"Народний депутат ВРУ 7 скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента.

У зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації я звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!", – написав омбудсмен.

Ірина Фаріон – колишній нардеп, викладачка Львівської політехніки

На інцидент також відреагувала представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона пообіцяла, що буде вживати заходів, щоб "притягнути Фаріон до відповідальності".

"Щодо інциденту з громадянкою України Фаріон. Це ницість і злочин – викладати назагал повідомлення від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території.

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Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим здійснюємо системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни-агресора.

Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку", – додала Ташева.

Скріншот з Telegram-каналу Фаріон

Скандал також прокоментував один із командирів 3 окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

"Та яка вона агент ФСБ?" – питали ви. Фаріон цинічно на весь інтернет підставила хлопчика з Криму, який висловив їй свою підтримку.

Хлопчик щиро вірив, що Ірина – світлий янгол і врятує його, але ні, вона просто підставила хлопчину, тим самим підірвавши віру свідомих кримчан.

Наступного разу вони декілька разів подумають, перш ніж допомагати українській боротьбі. СБУ, ви де!???" – написав Кухарчук.

"Менше за все в цьому житті мені хотілося писати про Ірину Фаріон та її шкідливі заяви та витівки. Але здача проукраїнського студента в Криму – це злочин. Через Фаріон він ризикує отримати конкретний тюремний термін та знущання.

Я дуже сподіваюся, що ця провокаторка нарешті понесе відповідальність. Бажано кримінальну. Жах. Немає цензурних слів мого обурення та шоку як кримчанки, – відреагувала головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

...

"Сумна історія про щирість патріотизму Фаріон. Трохи більше тижня тому Ірина Дмитрівна атакувала бійців двох воюючих бригад – 3 штурмової та "Азову". І все було б нічого, але в наступні дні вона атакувала рекрутингову кампанію 3 штурмової та почала знущатися з прізвища одного з чинних командирів підрозділу. Далі були заяви про те, що "головний фронт" не на фронті, а всередині країни, і знецінення подвигів військових, аж до сумнівів у героїзмі оборонців "Азовсталі"…

Примітно, що жоден з однопартійців політика не засудив її висловлювань і не відхрестився від них. Схоже, сьогодні в політичній карʼєрі Ірини Фаріон поставлено жирну крапку", – написала журналістка Тетяна Даниленко.

…

"Сподіваюсь, Фаріон сяде. І що Україні вдасться витягнути хлопця з тимчасово окупованого Криму, поки його не покалічили чи ще гірше.

І що будуть вмикатися нарешті мізки в кожного перед тим, як хоч щось говорити про проукраїнських громадян на тимчасово окупованих територіях.

І ще: якщо після такого злочину Фаріон продовжить бути співробітницею цілого універу – керівництво універу стане в цій ситуації поруч з нею", – заявила журналістка Ірина Андрейців.

…

"Вона скалічила життя українському студенту в Криму, якій висловив їй свою підтримку. Навіть не стільки їй, скільки цінності української мови та ідентичності.

Я не вірю, що це глупство і її трагічна помилка. Це свідома робота на ворога. Навіть якщо припустити, що все це ворожа інформаційна спецоперація і гра на наших емоціях, результат один: дискредитація української мови та її захисників", – висловилася військова Ярина Чорногуз.

...

"Зараз мережа дуже чутливо реагує на те, чи викрила пані Фаріон студента, що має проукраїнські погляди в анексованому Росією Криму, чи це ІПСО або ж вистава ФСБ.

Я хочу сказати, що за будь-яких умов, за будь-якого сценарію заради того, щоб продовжувати мережеві бої й захист своєї правоти, через марнославство, зверхність, тяжіння до правди тощо в жодному разі не можна як доказ оприлюднювати документи, де є персональні, приватні дані людини, котра знаходиться на тимчасово окупованій території.

Постанова, підстава це чи реальність: не можна так чинити, це щонайменше безвідповідальний вчинок", – зауважила правозахисниця Лариса Денисенко.