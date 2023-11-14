Робот-хімік знайшов спосіб отримати кисень на Марсі

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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14 листопада 2023

За допомогою аналізу метеоритів з Марса робот-хімік зі штучним інтелектом синтезував сполуки, які можна використати для отримання кисню з води. 

Про це повідомляє Space із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature Synthesis.

Червона планета має значні запаси льоду, з якого за допомогою каталізаторів можна отримати кисень.

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Група китайських вчених провела експерименти на п'яти різних категоріях марсіанських метеоритів, які впали на Землю. Робот зібрав з них зразки, а потім просканував їх за допомогою лазера. Після цього він вирахував понад 3,7 мільйона молекул, які можна створити з шести різних металевих елементів у породах – заліза, нікелю, марганцю, магнію, алюмінію та кальцію. 

Протягом шести тижнів робот-хімік самостійно відібрав, синтезував і протестував 243 молекули. Найкращий каталізатор зміг розщепити воду за температури -37℃ – це саме та температура, яку можна знайти на Марсі. 

За оцінками науковців, людині знадобилося б приблизно 2000 років, щоб проробити цю саму роботу. 

Тепер вчені прагнуть перевірити працездатність робота в марсіанських умовах. Зокрема йдеться про відмінності у складі атмосфери, щільності повітря, вологості та гравітації. 

Це дослідження є важливим для майбутніх місій на Марс. Кисень там буде потрібним як для дихання астронавтів, так і для використання його як ракетного палива. Найефективніший варіант – використовувати для його створення наявні на Марсі ресурси, а не доставляти його із Землі.

Нагадаємо, науковці припускають, що ядро Марса має іншу будову, ніж вважали раніше.

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